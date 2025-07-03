В центре Луганска раздался взрыв, есть погибший

Происшествие случилось на одной из центральных улиц города (архивное фото)
В центре Луганска произошел взрыв. В результате погиб один человек. Об этом сообщает источник.
«Взрыв произошел в центре Луганска, <...> погиб один человек», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. Происшествие случилось на одной из центральных улиц города. Официальных комментариев о характере взрыва пока не поступало.
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