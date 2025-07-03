В центре Луганска раздался взрыв, есть погибший

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Происшествие случилось на одной из центральных улиц города (архивное фото)
Происшествие случилось на одной из центральных улиц города (архивное фото) Фото:

В центре Луганска произошел взрыв. В результате погиб один человек. Об этом сообщает источник.

«Взрыв произошел в центре Луганска, <...> погиб один человек», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. Происшествие случилось на одной из центральных улиц города. Официальных комментариев о характере взрыва пока не поступало.

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В центре Луганска произошел взрыв. В результате погиб один человек. Об этом сообщает источник. «Взрыв произошел в центре Луганска, <...> погиб один человек», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. Происшествие случилось на одной из центральных улиц города. Официальных комментариев о характере взрыва пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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