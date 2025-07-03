Взрыв у музея в Луганске произошел в день открытия важной для СВО выставки

Взрыв возле краеведческого музея в Луганске произошел в день открытия экспозиции, приуроченной к операции «Поток». Накануне правительство ЛНР анонсировало начало работы экспозиции.
Взрыв произошел непосредственно перед открытием выставки, о которой правительство ЛНР объявило 30 июня в своем telegram-канале. Организатором выступает Министерство культуры при поддержке правительства республики.
Экспозиция посвящена фотографиям и личным вещам участников операции «Поток». Для посетителей выставка должна была открыться сегодня в 13:00 по местному времени.
Сегодня, 3 июля, в Луганске прогремел взрыв. Это подтвердило правительство региона. Предварительно, трое человек пострадали, один погиб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.