Взрыв у музея в Луганске произошел в день открытия важной для СВО выставки

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В результате взрыва погиб один человек
В результате взрыва погиб один человек Фото:
новость из сюжета
В центре Луганска произошел взрыв

Взрыв возле краеведческого музея в Луганске произошел в день открытия экспозиции, приуроченной к операции «Поток». Накануне правительство ЛНР анонсировало начало работы экспозиции. 

Взрыв произошел непосредственно перед открытием выставки, о которой правительство ЛНР объявило 30 июня в своем telegram-канале. Организатором выступает Министерство культуры при поддержке правительства республики.

Экспозиция посвящена фотографиям и личным вещам участников операции «Поток». Для посетителей выставка должна была открыться сегодня в 13:00 по местному времени.

Сегодня, 3 июля, в Луганске прогремел взрыв. Это подтвердило правительство региона. Предварительно, трое человек пострадали, один погиб. 

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Взрыв возле краеведческого музея в Луганске произошел в день открытия экспозиции, приуроченной к операции «Поток». Накануне правительство ЛНР анонсировало начало работы экспозиции.  Взрыв произошел непосредственно перед открытием выставки, о которой правительство ЛНР объявило 30 июня в своем telegram-канале. Организатором выступает Министерство культуры при поддержке правительства республики. Экспозиция посвящена фотографиям и личным вещам участников операции «Поток». Для посетителей выставка должна была открыться сегодня в 13:00 по местному времени. Сегодня, 3 июля, в Луганске прогремел взрыв. Это подтвердило правительство региона. Предварительно, трое человек пострадали, один погиб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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