Названа причина смерти легенды «Ливерпуля» Диогу Жоты

Предварительно, причиной аварии, в которой погиб нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, стала лопнувшая шина автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.
«Предполагается, что шина Lamborghini лопнула во время обгона на трассе A-52 в районе города Сернадилья», — пишет Daily Mail. Трагедия произошла недалеко от Саморы, на северо-западе Испании, рядом с португальской границей.
Во время обгона спорткар съехал с дороги, перевернулся и загорелся. В автомобиле также находился младший брат футболиста, 26-летний Андре Жота, выступавший за португальский клуб «Пенафиел». На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти братьев не удалось.
Жота 22 июня женился на Руте Кардозу, с которой воспитывал троих детей. В своих последних публикациях в социальных сетях футболист делился счастливыми моментами со свадьбы, называя себя «самым счастливым человеком на свете».
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