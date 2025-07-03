Названа причина смерти легенды «Ливерпуля» Диогу Жоты

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота попал в аварию из-за лопнувшей шины
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время обгона спорткар съехал с дороги, перевернулся и загорелся
Во время обгона спорткар съехал с дороги, перевернулся и загорелся Фото:

Предварительно, причиной аварии, в которой погиб нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, стала лопнувшая шина автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.

«Предполагается, что шина Lamborghini лопнула во время обгона на трассе A-52 в районе города Сернадилья», — пишет Daily Mail. Трагедия произошла недалеко от Саморы, на северо-западе Испании, рядом с португальской границей.

Во время обгона спорткар съехал с дороги, перевернулся и загорелся. В автомобиле также находился младший брат футболиста, 26-летний Андре Жота, выступавший за португальский клуб «Пенафиел». На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти братьев не удалось.

Жота 22 июня женился на Руте Кардозу, с которой воспитывал троих детей. В своих последних публикациях в социальных сетях футболист делился счастливыми моментами со свадьбы, называя себя «самым счастливым человеком на свете».

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Предварительно, причиной аварии, в которой погиб нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, стала лопнувшая шина автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail. «Предполагается, что шина Lamborghini лопнула во время обгона на трассе A-52 в районе города Сернадилья», — пишет Daily Mail. Трагедия произошла недалеко от Саморы, на северо-западе Испании, рядом с португальской границей. Во время обгона спорткар съехал с дороги, перевернулся и загорелся. В автомобиле также находился младший брат футболиста, 26-летний Андре Жота, выступавший за португальский клуб «Пенафиел». На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти братьев не удалось. Жота 22 июня женился на Руте Кардозу, с которой воспитывал троих детей. В своих последних публикациях в социальных сетях футболист делился счастливыми моментами со свадьбы, называя себя «самым счастливым человеком на свете».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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