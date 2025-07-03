Владелец ЮГК Струков URA.RU: Я в России, никуда уезжать не собираюсь

Основной совладелец «Южуралзолото группа компаний» и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков заявил URA.RU, что сейчас он находится в России, в Республике Хакасия. По его словам, покидать страну он не собирается.
«Я в Хакасии, получил награду за заслуги перед республикой, осматриваю свое предприятие. Никуда из России не уехал и уезжать не собираюсь», — заявил он.
В то же время от комментариев об иске Генпрокуратуры о национализации предприятий холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Струков пока отказался. Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), принадлежащие Струкову. По версии надзорного ведомства, он якобы незаконно завладел предприятиями холдинга, используя свое служебное положение.
Капитализация «Южуралзолото группа компаний» сейчас превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд. Восьмого июля Советский районный суд Челябинска рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры о национализации «Южуралзолота». Пока же в отношении активов Струкова, среди которых помимо ЮГК компании «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент», суд наложил обеспечительные меры.
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