Выручка компании «ЮГК», которую хотят национализировать, достигла 33 млрд рублей

03 июля 2025 в 19:22 Размер текста - 17 +

В 2024 году «ЮГК» добилась выручки в 33,9 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото» Выручка челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), который потребовала национализировать прокуратура, в 2024 году достигла 33,9 млрд рублей. Бизнес развивается, вкладывая средства в новые фабрики и рудники. Но долги группы выросли. Как выяснило URA.RU, в группе такую динамику связали с инвестиционной активностью. Рисунки на бумаге от оврагов не спасли Изначально Струков почти полностью контролировал созданный холдинг, но в 2024 году произошли существенные изменения. Мажоритарный акционер компании, занимающей четвертое место в стране по объемам добычи золота, избавился от 22% акций, продав их структуре «Газпромбанка» — «ААА Управление Капиталом». Сделка совершили после масштабного кризиса, который компания переживала с августа того года. Росприроднадзор остановил работу карьеров в Челябинской области, указав на ряд нарушений правил безопасности при проведении работ. Выходило, что холдинг подвергал опасности своих же рабочих. Претензии компании прозвучали из двух ведомств, вторым стал Ростехнадзор. Возобновилась работа в ноябре. В «Южуралзолоте» заявили, что дополнительно на безопасность потратят три миллиарда рублей. «Компания уделяет большое внимание вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Сотрудники регулярно проходят обучение в сфере производственной безопасности и охраны труда. Цель — обеспечить нулевой травматизм на предприятиях группы», — отрапортовал холдинг, предваряя годовую отчетность 2024 года. Несмотря на возникшие трудности, «ЮГК» смог в разы увеличить чистую прибыль. Она выросла до 8,839 млрд рублей — в 13 раз, или на 1186,6%. Скачок существенный, экономисты компании объяснили его увеличением операционной прибыли и снижением расходов по курсовым разницам. А 3-го июля акционерам пришлось отказываться от дивидендов за неимением чистой прибыли. Ситуация напомнила известное выражение про то, что на бумаги рисовали красиво, но овраги предусмотреть забыли. «Цементом» на новых стройках стали долги Несмотря на рост доходности, компания остальные показатели не такие впечатляющие. Выручка увеличилась на 12% до 75,883 млрд рублей, а прибыль EBITDA, которая рассчитывается до налогообложения и вычета других обязательных платежей, поднялась на 11%. При этом производство золота сократилось на 17%: с 412 тысяч унций до 341 тысячи. Рентабельность по EBITDA, хоть и несущественно — на 1%, но упала. Во многом впечатляющего финансового результата удалось добиться за счет существенного роста цены на золото. В 2024 году мировая стоимость драгметалла поднялась на 22,7—27% по сравнению с предыдущим годом, установив несколько новых исторических максимумов. Это был самый значительный годовой прирост с 2020 года. В рублях рост оказался еще более заметным. Цена золота увеличилась примерно на 31,5—45% за год. Такой эффект был достигнут не только за счет общего всплеска, но и благодаря ослаблению рубля. В компании реализуется обширная инвестиционная программа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Благоприятной ситуацией «ЮГК» воспользовалось в полной мере. В 2024 году холдинг подготовил к работе в своем сибирском хабе (втором после уральского равным с ним по объемам производства) работу горно-обогатительного комбината «Высокое». На площадке в Красноярском крае завершили пуско-наладочные работы, начав комплексное промышленное апробирование. В «ЮГК» месторождение назвали ключевым проектом роста в Сибири. Ожидалось, что его выход на полную производственную мощность в 2025 году даст основной вклад в рост производства золота. Вложения в развитие производственных мощностей нарастили долговую нагрузку. Как оценили в самой «ЮГК», в 2024 году чистый долг увеличился на 21% до 76,3 млрд рублей. Оказалось, что стройки подняли долговую нагрузку. Еще одним крупным инвестпроектом стал выход на полную мощность третьей очереди золотоизвлекательной фабрики «Коммунар» в Хакасии. Компания запланировала на Коммунаровском руднике завершить строительство административно-бытового комплекса и ввести в эксплуатацию завод по производству эмульсивных взрывчатых веществ. Столпы бизнеса Струкова Компания «ЮГК» включает два крупных подразделения. Добыча и переработка сосредоточены в ПАО «ЮГК», управление — в «УК ЮГК». О значении каждого юрлица говорят цифры. По данным СБИС, выручка первой в 2024 году достигла 33,9 млрд рублей, второй — пяти миллиардов. Управляющая компания находится под руководством президента Струкова. Активы сосредоточены в трех регионах. Под управлением имеется 10 действующих месторождений рудного золота. На семи месторождениях ведется доразведка и подготовка к добыче. Также работает восемь перерабатывающих предприятий — золотоизвлекательных фабрик. Были планы построить еще одну к 2026 году. На предприятии оценили, что сырьевая база ресурсов создала фундамент для роста бизнеса на ближайшие 30 лет. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы составили 46 млн тройских унций, а доказанные и вероятные запасы оценили в 11,1 млн тройских унций. В холдинге есть и другие предприятия. Третьими лицами по иску Генпрокуратуры стали фирмы «Бизнес-Актив», «Хоум» и «Уралвент». Все они зарегистрированы в Челябинске. Покидать Россию Константин Струков не намерен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU День начинался с иска Иск о национализации Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска 3 июля. Предварительное заседание состоится 8 июля. В «ЮГК» заявление надзорного ведомства не комментируют. Сам Струков заявил URA.RU, что находится в России и никуда уезжать не собирается. В день направления иска в суд Струков получил орден «За заслуги перед Хакасией». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выручка челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), который потребовала национализировать прокуратура, в 2024 году достигла 33,9 млрд рублей. Бизнес развивается, вкладывая средства в новые фабрики и рудники. Но долги группы выросли. Как выяснило URA.RU, в группе такую динамику связали с инвестиционной активностью. Изначально Струков почти полностью контролировал созданный холдинг, но в 2024 году произошли существенные изменения. Мажоритарный акционер компании, занимающей четвертое место в стране по объемам добычи золота, избавился от 22% акций, продав их структуре «Газпромбанка» — «ААА Управление Капиталом». Сделка совершили после масштабного кризиса, который компания переживала с августа того года. Росприроднадзор остановил работу карьеров в Челябинской области, указав на ряд нарушений правил безопасности при проведении работ. Выходило, что холдинг подвергал опасности своих же рабочих. Претензии компании прозвучали из двух ведомств, вторым стал Ростехнадзор. Возобновилась работа в ноябре. В «Южуралзолоте» заявили, что дополнительно на безопасность потратят три миллиарда рублей. Несмотря на возникшие трудности, «ЮГК» смог в разы увеличить чистую прибыль. Она выросла до 8,839 млрд рублей — в 13 раз, или на 1186,6%. Скачок существенный, экономисты компании объяснили его увеличением операционной прибыли и снижением расходов по курсовым разницам. А 3-го июля акционерам пришлось отказываться от дивидендов за неимением чистой прибыли. Ситуация напомнила известное выражение про то, что на бумаги рисовали красиво, но овраги предусмотреть забыли. Несмотря на рост доходности, компания остальные показатели не такие впечатляющие. Выручка увеличилась на 12% до 75,883 млрд рублей, а прибыль EBITDA, которая рассчитывается до налогообложения и вычета других обязательных платежей, поднялась на 11%. При этом производство золота сократилось на 17%: с 412 тысяч унций до 341 тысячи. Рентабельность по EBITDA, хоть и несущественно — на 1%, но упала. Во многом впечатляющего финансового результата удалось добиться за счет существенного роста цены на золото. В 2024 году мировая стоимость драгметалла поднялась на 22,7—27% по сравнению с предыдущим годом, установив несколько новых исторических максимумов. Это был самый значительный годовой прирост с 2020 года. В рублях рост оказался еще более заметным. Цена золота увеличилась примерно на 31,5—45% за год. Такой эффект был достигнут не только за счет общего всплеска, но и благодаря ослаблению рубля. Благоприятной ситуацией «ЮГК» воспользовалось в полной мере. В 2024 году холдинг подготовил к работе в своем сибирском хабе (втором после уральского равным с ним по объемам производства) работу горно-обогатительного комбината «Высокое». На площадке в Красноярском крае завершили пуско-наладочные работы, начав комплексное промышленное апробирование. В «ЮГК» месторождение назвали ключевым проектом роста в Сибири. Ожидалось, что его выход на полную производственную мощность в 2025 году даст основной вклад в рост производства золота. Вложения в развитие производственных мощностей нарастили долговую нагрузку. Как оценили в самой «ЮГК», в 2024 году чистый долг увеличился на 21% до 76,3 млрд рублей. Оказалось, что стройки подняли долговую нагрузку. Еще одним крупным инвестпроектом стал выход на полную мощность третьей очереди золотоизвлекательной фабрики «Коммунар» в Хакасии. Компания запланировала на Коммунаровском руднике завершить строительство административно-бытового комплекса и ввести в эксплуатацию завод по производству эмульсивных взрывчатых веществ. Компания «ЮГК» включает два крупных подразделения. Добыча и переработка сосредоточены в ПАО «ЮГК», управление — в «УК ЮГК». О значении каждого юрлица говорят цифры. По данным СБИС, выручка первой в 2024 году достигла 33,9 млрд рублей, второй — пяти миллиардов. Управляющая компания находится под руководством президента Струкова. Активы сосредоточены в трех регионах. Под управлением имеется 10 действующих месторождений рудного золота. На семи месторождениях ведется доразведка и подготовка к добыче. Также работает восемь перерабатывающих предприятий — золотоизвлекательных фабрик. Были планы построить еще одну к 2026 году. На предприятии оценили, что сырьевая база ресурсов создала фундамент для роста бизнеса на ближайшие 30 лет. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы составили 46 млн тройских унций, а доказанные и вероятные запасы оценили в 11,1 млн тройских унций. В холдинге есть и другие предприятия. Третьими лицами по иску Генпрокуратуры стали фирмы «Бизнес-Актив», «Хоум» и «Уралвент». Все они зарегистрированы в Челябинске. Иск о национализации Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска 3 июля. Предварительное заседание состоится 8 июля. В «ЮГК» заявление надзорного ведомства не комментируют. Сам Струков заявил URA.RU, что находится в России и никуда уезжать не собирается. В день направления иска в суд Струков получил орден «За заслуги перед Хакасией».