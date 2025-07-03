Владелец ЮГК Струков получил Орден «За заслуги перед Хакасией»

Основной совладелец «Южуралзолото группа компаний» и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков награжден Орденом «За заслуги перед Хакасией» в честь Дня рождения республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Хакасия.
«Глава региона Валентин Коновалов вручил государственные награды. Орден „За заслуги перед Хакасией“ получил президент ООО „Управляющая Компания ЮГК“ Константин Струков», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Республики.
Струков рассказал URA.RU, что сейчас находится в Республике Хакасия. По его словам, покидать страну он не собирается. Ранее Генеральная прокуратура РФ подала в суд исковое заявление с требованием о национализации предприятий, входящих в состав холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), основным владельцем которых является Струков. По данным надзорного органа, Струков якобы получил контроль над активами холдинга с нарушением закона, злоупотребляя служебным положением.
В настоящее время рыночная стоимость ЮГК превышает 180 миллиардов рублей, годовая выручка компании составляет 54 миллиарда рублей, а чистая прибыль достигает 34 миллиардов. Рассмотрение иска Генпрокуратуры по вопросу национализации «Южуралзолота» назначено на 8 июля в Советском районном суде города Челябинска. До принятия окончательного решения в отношении имущества Струкова, включая помимо ЮГК такие компании, как «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент», судом введены обеспечительные меры.
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