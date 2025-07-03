В Петербурге в пятницу ожидается первое июльское наводнение за 160 лет: куда обращаться

В пятницу, 4 июля, Санкт-Петербург может столкнуться с уникальным природным явлением — первым июльским наводнением с далекого 1865 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. За всю историю города лишь однажды в июле фиксировалось наводнение в 1865 году. При этом город располагает протяженной системой дамб, каналов и шлюзов, общая длина которой составляет 25 километров. Что делать при наводнении и какие меры защиты от стихии есть в городе — в материале URA.RU.
Надвигающаяся угроза: первое за 160 лет июльское наводнение
По данным главного синоптика города Александра Колесова, причиной приближающегося наводнения станет мощный западный ветер, который разгонится до 20-25 метров в секунду над акваторией Финского залива, создавая опасную нагонную волну.
Пик подъема воды ожидается между шестью и девятью часами утра, при этом максимальный уровень может достичь 170-190 сантиметров к полудню, написал синоптик в своем telegram-канале. Последний раз подобное происходило 12 июля 1865 года, когда вода поднялась на 150 сантиметров.
Историческая хроника наводнений
История Петербурга неразрывно связана с наводнениями. С момента основания города в 1703 году их произошло более 340. Первое зафиксированное наводнение случилось уже через три месяца после закладки Петропавловской крепости 30 августа 1703 года, когда вода затопила Заячий остров, уничтожив драгоценные строительные материалы.
- 1777 год (321 см). Буря разрушила деревянные дома и тюрьму, погибли 300 заключенных. После этого Екатерина II ввела первую систему оповещения и отметила на карте зоны риска.
- 1824 год (421 см). Крупнейшая трагедия в истории города. Вода дошла до Сенатской площади, унеся 14 тысяч жизней. Именно это наводнение Пушкин описал в «Медном всаднике».
- 1924 год (380 см). Затоплены Васильевский остров, Петроградская сторона. Уничтожено 19 мостов, поврежден порт.
- 1975 год. Вода хлынула в метро («Горьковская»), парализовав транспорт.
25-километровая система дамб: как защищают город
Комплекс защитных сооружений, создававшийся с 1979 по 2011 год, представляет собой 25-километровую систему дамб, каналов и затворов. Его основная задача — блокировать нагонную волну, сохраняя при этом нормальное судоходство и экологический баланс.
Центральным элементом защиты являются судопропускные сооружения. Основное из них («С-1») глубиной 16 метров и шириной 200 метров может быть перекрыто двумя 120-метровыми «ботапортами» всего за 45 минут. Резервное сооружение («С-2») оснащено подводным затвором, который поднимается за 40 минут. Шесть водопропускных каналов позволяют Неве сбрасывать излишки воды в залив, предотвращая подтопление со стороны города.
Решение о закрытии дамбы принимается на основе данных долгосрочного прогнозирования. Первые сигналы поступают за 68 часов до предполагаемого наводнения, за шесть часов начинается оповещение судов и экстренных служб, а за четыре часа — непосредственная подготовка к закрытию затворов. Максимально допустимое время закрытия составляет 48 часов — более длительная блокировка может привести к подтоплению со стороны Невы.
Как обезопасить себя при наводнении
До наводнения:
- Следите за сводками через ТВ, радио или telegram-канал ГУ МЧС.
- Уберите ценности на верхние этажи, отключите газ и электричество.
- Подготовьте «тревожный чемоданчик»: документы, лекарства, вода, фонарик.
Во время:
- Избегайте низких набережных (Дворцовая, Университетская) и подвалов.
- Не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно — дождитесь помощи.
После:
- Не включайте электроприборы до проверки проводки.
- Дезинфицируйте помещения, контактировавшие с водой.
Cтанет ли Петербург «Северной Венецией»
Ученые предупреждают: к концу XXI века из-за таяния ледников угроза наводнений возрастет. Некоторые прогнозируют постоянное затопление части города на 2–3 метра. Однако, как отмечает гидролог Аркадий Белов в разговоре с aif.ru, даже в этом случае Петербург не исчезнет, а, возможно, превратится в уникальный «плавучий» мегаполис.
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