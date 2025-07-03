Песков пообещал брифинг после переговоров Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков сообщил, что после разговора Путина и Трампа Кремль проведет брифинг
Песков сообщил, что после разговора Путина и Трампа Кремль проведет брифинг Фото:

Телефонный звонок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще идет. По итогам переговоров ожидается брифинг Кремля, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 

"Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа", — сообщил ТАСС Песков. Президенты общаются с 17:00 по мск. 

Ради переговоров с Трампом Путин прервал разговор с участниками форума Агентства стратегических инициатив. Он предложил кому-нибудь из зала задать вопрос американскому президенту. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телефонный звонок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще идет. По итогам переговоров ожидается брифинг Кремля, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.  "Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа", — сообщил ТАСС Песков. Президенты общаются с 17:00 по мск.  Ради переговоров с Трампом Путин прервал разговор с участниками форума Агентства стратегических инициатив. Он предложил кому-нибудь из зала задать вопрос американскому президенту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...