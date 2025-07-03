Песков пообещал брифинг после переговоров Путина и Трампа

Песков сообщил, что после разговора Путина и Трампа Кремль проведет брифинг
Телефонный звонок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще идет. По итогам переговоров ожидается брифинг Кремля, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа", — сообщил ТАСС Песков. Президенты общаются с 17:00 по мск.
Ради переговоров с Трампом Путин прервал разговор с участниками форума Агентства стратегических инициатив. Он предложил кому-нибудь из зала задать вопрос американскому президенту.
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