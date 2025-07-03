Путин прервал общение с предпринимателями из-за звонка Трампу

Президент России Владимир Путин прервал разговор с участниками форума Агентства стратегических инициатив, поскольку у него запланирован диалог с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление глава РФ сделал на полях форума.
«Что мог бы от вас ему [Трампу] передать? Микрофончик дайте кому-нибудь, пожалуйста», — прервал диалог Путин, предложив участникам форума передать послания президенту США.
Он отметил, что необходимо заканчивать разговор, поскольку скоро него состоится беседа с Трампом. Путин попрощался с участниками форума шуточной фразой: «Неловко заставлять себя ждать. Обидеться еще». Сам Трамп подтвердил в Truth Social, что диалог с Путиным запланирован на четверг в 17:00 по московскому времени.
Ранее, 1 июля, президент России впервые за почти три года провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора он уделил особое внимание ситуации вокруг Украины, передает «Национальная служба новостей».
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