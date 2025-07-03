Путин прервал общение с предпринимателями из-за звонка Трампу

Путин предложил участникам форума АСИ передать послание Трампу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разговор Трампа и Путина запланирован на 17:00 по мск
Разговор Трампа и Путина запланирован на 17:00 по мск Фото:

Президент России Владимир Путин прервал разговор с участниками форума Агентства стратегических инициатив, поскольку у него запланирован диалог с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление глава РФ сделал на полях форума. 

«Что мог бы от вас ему [Трампу] передать? Микрофончик дайте кому-нибудь, пожалуйста», — прервал диалог Путин, предложив участникам форума передать послания президенту США.

Он отметил, что необходимо заканчивать разговор, поскольку скоро него состоится беседа с Трампом. Путин попрощался с участниками форума шуточной фразой: «Неловко заставлять себя ждать. Обидеться еще». Сам Трамп подтвердил в Truth Social, что диалог с Путиным запланирован на четверг в 17:00 по московскому времени.

Ранее, 1 июля, президент России впервые за почти три года провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора он уделил особое внимание ситуации вокруг Украины, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин прервал разговор с участниками форума Агентства стратегических инициатив, поскольку у него запланирован диалог с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление глава РФ сделал на полях форума.  «Что мог бы от вас ему [Трампу] передать? Микрофончик дайте кому-нибудь, пожалуйста», — прервал диалог Путин, предложив участникам форума передать послания президенту США. Он отметил, что необходимо заканчивать разговор, поскольку скоро него состоится беседа с Трампом. Путин попрощался с участниками форума шуточной фразой: «Неловко заставлять себя ждать. Обидеться еще». Сам Трамп подтвердил в Truth Social, что диалог с Путиным запланирован на четверг в 17:00 по московскому времени. Ранее, 1 июля, президент России впервые за почти три года провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора он уделил особое внимание ситуации вокруг Украины, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...