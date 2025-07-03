Путин: Россия сыграла роль в становлении американской государственности

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Путин поздравил Трамп с Днем независимости США
Путин поздравил Трамп с Днем независимости США Фото:

Россия сыграла значительную роль в формировании американской государственности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость это 250 лет назад, а затем и в годы гражданской войны», — передал слова президента его помощник Юрий Ушаков в ходе брифинга. Его цитирует корреспондент URA.RU.

Также было отмечено, что отношения между США и Россией основаны не только на союзничестве в период Первой и Второй мировых войн, но также имеют более глубокие исторические истоки. Кроме того, во время телефонного разговора российский лидер поздравил Трампа с наступающим Днем независимости Штатов.

Сегодня, 3 июля, состоялся диалог между российским и американским президентами. Он начался в 17:00 по московскому времени.

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Россия сыграла значительную роль в формировании американской государственности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. «Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость это 250 лет назад, а затем и в годы гражданской войны», — передал слова президента его помощник Юрий Ушаков в ходе брифинга. Его цитирует корреспондент URA.RU. Также было отмечено, что отношения между США и Россией основаны не только на союзничестве в период Первой и Второй мировых войн, но также имеют более глубокие исторические истоки. Кроме того, во время телефонного разговора российский лидер поздравил Трампа с наступающим Днем независимости Штатов. Сегодня, 3 июля, состоялся диалог между российским и американским президентами. Он начался в 17:00 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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