Путин: Россия сыграла роль в становлении американской государственности

Россия сыграла значительную роль в формировании американской государственности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
«Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость это 250 лет назад, а затем и в годы гражданской войны», — передал слова президента его помощник Юрий Ушаков в ходе брифинга. Его цитирует корреспондент URA.RU.
Также было отмечено, что отношения между США и Россией основаны не только на союзничестве в период Первой и Второй мировых войн, но также имеют более глубокие исторические истоки. Кроме того, во время телефонного разговора российский лидер поздравил Трампа с наступающим Днем независимости Штатов.
Сегодня, 3 июля, состоялся диалог между российским и американским президентами. Он начался в 17:00 по московскому времени.
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