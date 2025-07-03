Ушаков: Путин и Трамп могут созвониться в любое время

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Ушаков отметил откровенность диалога Трампа и Путина
Ушаков отметил откровенность диалога Трампа и Путина Фото:

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в любой момент. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков

«Любой из лидеров (Трамп или Путин — прим. URA.RU) может при необходимости поднять трубку», — заявил Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что в течение дня помощники президентов договорятся между собой. Ушаков также подчеркнул, что ему сложно представить, кто из лидеров завершил разговор первым. По его словам, диалог между Путиным и Трампом, как и прежде, проходил в конструктивной и откровенной атмосфере, стороны хорошо понимали друг друга.

В ходе телефонного разговора с Трампом Путин подчеркнул, что Россия сыграла важную роль в становлении государственности США. По его словам, отношения между странами имеют глубокие исторические корни, выходящие за рамки союзничества в мировых войнах. 

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в любой момент. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.  «Любой из лидеров (Трамп или Путин — прим. URA.RU) может при необходимости поднять трубку», — заявил Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в течение дня помощники президентов договорятся между собой. Ушаков также подчеркнул, что ему сложно представить, кто из лидеров завершил разговор первым. По его словам, диалог между Путиным и Трампом, как и прежде, проходил в конструктивной и откровенной атмосфере, стороны хорошо понимали друг друга. В ходе телефонного разговора с Трампом Путин подчеркнул, что Россия сыграла важную роль в становлении государственности США. По его словам, отношения между странами имеют глубокие исторические корни, выходящие за рамки союзничества в мировых войнах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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