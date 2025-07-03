Ушаков: Путин и Трамп могут созвониться в любое время

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в любой момент. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
«Любой из лидеров (Трамп или Путин — прим. URA.RU) может при необходимости поднять трубку», — заявил Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он отметил, что в течение дня помощники президентов договорятся между собой. Ушаков также подчеркнул, что ему сложно представить, кто из лидеров завершил разговор первым. По его словам, диалог между Путиным и Трампом, как и прежде, проходил в конструктивной и откровенной атмосфере, стороны хорошо понимали друг друга.
В ходе телефонного разговора с Трампом Путин подчеркнул, что Россия сыграла важную роль в становлении государственности США. По его словам, отношения между странами имеют глубокие исторические корни, выходящие за рамки союзничества в мировых войнах.
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