Путин и Трамп договорились о совместных проектах в энергетике и космосе

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Путин и Трамп развивают двустороннее сотрудничество в сфере экономики, заявил Ушаков
Путин и Трамп развивают двустороннее сотрудничество в сфере экономики, заявил Ушаков Фото:

При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества лидеры РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — подтвердили свою заинтересованность в реализации совместных проектов в сферах энергетики и освоения космоса. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность [Вашингтона и Москвы] в реализации ряда перспективных экономических проектов», — заявил Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства. 

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При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества лидеры РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — подтвердили свою заинтересованность в реализации совместных проектов в сферах энергетики и освоения космоса. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. «В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность [Вашингтона и Москвы] в реализации ряда перспективных экономических проектов», — заявил Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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