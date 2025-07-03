Путин и Трамп договорились о совместных проектах в энергетике и космосе

При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества лидеры РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — подтвердили свою заинтересованность в реализации совместных проектов в сферах энергетики и освоения космоса. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность [Вашингтона и Москвы] в реализации ряда перспективных экономических проектов», — заявил Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.