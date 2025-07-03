Аэрофлот отменил рейсы в один из городов из-за войны

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Причина — закрытое воздушное пространство Исламской Республики.
«Власти Ирана продлили ограничения на работу аэропорта Тегерана до 10 июля. В связи с этим российская авиакомпания „Аэрофлот“ вынуждена скорректировать расписание полетов по данному направлению. До полного снятия ограничений все рейсы между Москвой и Тегераном отменены», — сообщает пресс-служба авиакомпании в своем telegram-канале.
Пассажирам, чьи рейсы отменены из-за ограничений, предлагается оформить вынужденный возврат билетов без штрафных санкций. Кроме того, доступна опция бесплатного переоформления билетов на более поздние даты после возобновления авиасообщения.
Ранее «Аэрофлот» объявил, что начинает регулярные рейсы из Москвы в Тегеран. Полеты должны были выполняться с 4 июля трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. К моменту предполагаемого начала вылетов самолетов в Иране так и не сняли запрет на использование воздушного пространства гражданскими судами, введенный из-за активных боевых действий на Ближнем Востоке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.