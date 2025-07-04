На Петербург обрушился мощный ливень, молния попала в Лахта Центр. Видео

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Дождь обрушится на город и на следующий день
Дождь обрушится на город и на следующий день Фото:

Сильный ливень и гроза обрушились на Санкт-Петербург. В результате непогоды молния ударила в башню Лахта Центра. Буйство природы попало на видео.

"Согласно прогнозам «Яндекс Погоды», дождь закончится в течение часа, но к утру вернется снова и будет лить весь день. Полностью тучи развеются только к вечеру завтрашнего дня", — сообщает "Фонтанка" в своем telegram-канале. 

Непогода уже повлияла на транспортную ситуацию: жители города массово пожаловались на резкий рост цен на такси. Стоимость поездок увеличилась в два раза. 

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Сильный ливень и гроза обрушились на Санкт-Петербург. В результате непогоды молния ударила в башню Лахта Центра. Буйство природы попало на видео. "Согласно прогнозам «Яндекс Погоды», дождь закончится в течение часа, но к утру вернется снова и будет лить весь день. Полностью тучи развеются только к вечеру завтрашнего дня", — сообщает "Фонтанка" в своем telegram-канале.  Непогода уже повлияла на транспортную ситуацию: жители города массово пожаловались на резкий рост цен на такси. Стоимость поездок увеличилась в два раза. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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