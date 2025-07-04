Сильный ливень и гроза обрушились на Санкт-Петербург. В результате непогоды молния ударила в башню Лахта Центра. Буйство природы попало на видео.
"Согласно прогнозам «Яндекс Погоды», дождь закончится в течение часа, но к утру вернется снова и будет лить весь день. Полностью тучи развеются только к вечеру завтрашнего дня", — сообщает "Фонтанка" в своем telegram-канале.
Непогода уже повлияла на транспортную ситуацию: жители города массово пожаловались на резкий рост цен на такси. Стоимость поездок увеличилась в два раза.
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