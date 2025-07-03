Миронов обратился к генпрокурору после наезда на сотрудника ФСБ в Екатеринбурге

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль расследование инцидента с участием Мутвалы Шихлинского, сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга. Поводом стало травмирование сотрудника ФСБ во время задержания Шахина Шыхлински.
«Прошу вас также взять под личный контроль расследование инцидента, произошедшего 27 июня 2025 года в Екатеринбурге, когда Мутвалы Шихлинский, пытаясь скрыться, наехал на представителя правоохранительных органов и сбил его, из-за чего последний получил травму, сообщить мне о результатах проверки», — говорится в обращении. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахин Шыхлински был допрошен в качестве свидетеля по делу об убийствах и покушениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах, по которому уже арестованы пятеро уроженцев Азербайджана. После допроса силовики отпустили его домой, не предъявив никаких обвинений.
По данным источников, Шыхлински-старший может стать обвиняемым по этому уголовному делу. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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