03 июля 2025

У мэра Екатеринбурга появился новый заместитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Турунцева восемь лет руководит департаментом финансов мэрии
Анна Турунцева восемь лет руководит департаментом финансов мэрии Фото:

Глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева назначена заместителем главы города Алексея Орлова. Об этом градоначальник объявил на утреннем совещании 4 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. 

«Алексей Орлов объявил о назначении своим заместителем [Анну Турунцеву] сегодня на утреннем совещании», — подчеркнули в мэрии. 

Департамент финансов Турунцева официально возглавляет с 2017 года. С конца января 2021 года исполняла обязанности вице-мэра по финансам после ухода Марины Андрусь. В начале 2025 года вела работу Андрея Корюкова. Замглавы Екатеринбурга по финансам ушел в отставку в феврале, возглавив вскоре администрацию Кировского района.

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Глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева назначена заместителем главы города Алексея Орлова. Об этом градоначальник объявил на утреннем совещании 4 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.  «Алексей Орлов объявил о назначении своим заместителем [Анну Турунцеву] сегодня на утреннем совещании», — подчеркнули в мэрии.  Департамент финансов Турунцева официально возглавляет с 2017 года. С конца января 2021 года исполняла обязанности вице-мэра по финансам после ухода Марины Андрусь. В начале 2025 года вела работу Андрея Корюкова. Замглавы Екатеринбурга по финансам ушел в отставку в феврале, возглавив вскоре администрацию Кировского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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