У мэра Екатеринбурга появился новый заместитель

Глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева назначена заместителем главы города Алексея Орлова. Об этом градоначальник объявил на утреннем совещании 4 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.
«Алексей Орлов объявил о назначении своим заместителем [Анну Турунцеву] сегодня на утреннем совещании», — подчеркнули в мэрии.
Департамент финансов Турунцева официально возглавляет с 2017 года. С конца января 2021 года исполняла обязанности вице-мэра по финансам после ухода Марины Андрусь. В начале 2025 года вела работу Андрея Корюкова. Замглавы Екатеринбурга по финансам ушел в отставку в феврале, возглавив вскоре администрацию Кировского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!