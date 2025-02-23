«Самый вредный» вице-мэр Екатеринбурга возглавил крупный район: инсайд URA.RU подтвердился

Как и анонсировало URA.RU, утром 24 февраля мэр Екатеринбурга Алексей Орлов представил публике нового главу Кировского района — Андрея Корюкова, прежде работавшего вице-мэром по финансам. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Учитывая опыт и компетенции, которыми обладает Андрей Александрович, не сомневаюсь, что район будет в надежных руках», — заявил Орлов на встрече с коллективом префектуры. «Район интересный. Работы впереди много, чтобы обеспечить территории лидирующие позиции», — сказал, в свою очередь, Корюков.
Вице-мэром он был с 2021 года. Во власти у Корюкова репутация менеджера с самым непростым характером: он буквально оборонял муниципальный бюджет от любых расходов, которые считал излишними (а таких пунктов было очень много). В результате одни его обожают как грамотного финансиста, а другие ненавидят, считая, что Корюков губил проекты развития.
Его отставка с поста замглавы города во многом связана недавней прокурорской проверкой. В ноябре 2024-го ведомство внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств — строительным департоаментом мэрии. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально. Точку в этой семейной интриге Орлов поставил в середине января.
Прежнего главу Кировского района — Владимир Боликов (кстати, когда-то тоже был вице-мэром) — уволили сразу после новогодних праздников. У Орлова к нему был целый комплекс претензий.
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