Роспотребнадзор ХМАО нашел загрязнения в воде на пляже, куда стекали потоки со снежного полигона

В Лангепасе (ХМАО) на пляже у протоки Каюковская нашли загрязнение воды. Роспотребнадзор ХМАО зафиксировал превышение по химическому потреблению кислорода, что может указывать на попадание в реку сточных вод, промышленных отходов или других загрязнений. Весной рядом с протокой произошло ЧП на снежном полигоне, и потоки воды с объекта устремились к водоему.
«В пробе воды, отобранной для санитарно-химических исследований, превышены гигиенические нормативы по химическому потреблению кислорода (ХПК). Высокий ХПК может указывать на наличие сточных вод, промышленных отходов или других источников загрязнения, содержащих органические соединения», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.
Берег в районе больничного комплекса по улице Парковая, 30, был официально признан зоной рекреации с купанием постановлением администрации Лангепаса в мае 2025 года. Однако в июле санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности водоема не получено.
Специалисты проверили воду и почву на пляже в рамках социально-гигиенического мониторинга. Анализ показал, что в реку попали сточные воды или промышленные отходы. Грязь органического происхождения, которую обнаружили специалисты, не разлагается сама и загрязняет водоем.
Ранее URA.RU писало, что весной в Лангепасе произошел прорыв талых вод с территории снежного полигона. Потоки разрушили новую лыжероллерную трассу и устремились к протоке Каюковская. Суд приостановил деятельность полигона на три месяца из-за нарушений санитарных норм.
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