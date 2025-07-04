В Санкт-Петербурге началось наводнение, каких не бывало 160 лет. Видео

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Уровень воды в Неве может продолжить расти
Уровень воды в Неве может продолжить расти Фото:

В Петербурге 4 июля зафиксировано мощное наводнение впервые за 160 лет. По данным городских служб, уровень воды в Неве достиг 180 сантиметров, что стало поводом для полного закрытия городской дамбы.

Особенно сложная ситуация сложилась в Курортном районе — в Сестрорецке полностью затоплен парк Дубки, а вода продолжает прибывать. Непогода уже привела к повалу деревьев. Согласно данным гидрологов, уровень воды в Неве может продолжить расти в ближайшие часы.

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В Петербурге 4 июля зафиксировано мощное наводнение впервые за 160 лет. По данным городских служб, уровень воды в Неве достиг 180 сантиметров, что стало поводом для полного закрытия городской дамбы. Особенно сложная ситуация сложилась в Курортном районе — в Сестрорецке полностью затоплен парк Дубки, а вода продолжает прибывать. Непогода уже привела к повалу деревьев. Согласно данным гидрологов, уровень воды в Неве может продолжить расти в ближайшие часы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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