В Петербурге началось первое за 160 лет июльское наводнение: онлайн-трансляция

В Санкт-Петербурге 4 июля началось сильнейшее за последние 160 лет наводнение. Уровень воды в Неве достиг 180 сантиметров, что стало поводом для полного закрытия дамбы, защищающей город от разгула стихии. Местные жители сообщают о продолжающемся подъеме воды и затоплении прибрежных территорий. Непогода уже привела к падению деревьев. По информации специалистов-гидрологов, уровень воды в Неве может продолжить расти в ближайшие часы. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции.
12:07В Красном Селе в результате бури с крыши жилого дома, расположенного на улице Юных Пионеров, были сорваны упаковки с утеплителем. Одна из упаковок упала на находившийся рядом припаркованный автомобиль, было повреждено лобовое стекло машины.
12:00 Локальные перебои с электроснабжением зафиксированы в прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера. Повреждения распределительных сетей отмечены на территории Выборгского, Кингисеппского, Тосненского и Гатчинского районов. Для ликвидации последствий аварий привлечено 150 оперативных бригад и 117 единиц специализированной техники. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
11:48 Спасатели вновь эвакуировали туристов, оказавшихся на одном из островов озера Вуокса в связи с ухудшением погодных условий. Двоих путешественников доставили в Приозерск.
11:39 Из-за погодных условий закрыты ЦПКиО им. С.М. Кирова и Ленинградский зоопарк. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
11:29 В Александровском парке Петербурга камеры зафиксировали, как дерево, поваленное сильным ветром, упало на женщину. Пострадавшая осталась жива и была доставлена в больницу.
11:25 В районе пляжа «Дюны» река Сестра вышла из берегов. Вода затопила городскую парковку, серьезно повреждены несколько автомобилей. Местные жители отмечают, что подобные ситуации повторяются каждый раз при закрытии дамбы.
11:17 В Пушкинском районе шторм опрокинул автобусную остановку, повреждены также неустойчиво закрепленные конструкции. На Серебристом бульваре во дворе проезд оказался перекрыт из-за упавших деревьев. На улице Некрасова в данный момент ствол дерева рухнул на проезжую часть.
11:06 В связи с надвигающимся ураганом специалисты жилищно-коммунального хозяйства переведены на усиленный режим работы. ГУП «Леноблводоканал» организовал круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, в готовность приведены специализированная техника и дизель-генераторы для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Об этом сообщает администрация Ленобласти.
11:01 В Петербурге действие «желтого» уровня погодной опасности было продлено до 5 июля из-за усиления ветра, порывы которого, по информации городских властей, могут достигать 20 метров в секунду, а в прибрежных зонах — до 24 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями временно прекращен доступ посетителей в парки музея-заповедника «Петергоф» и «Гатчина», исторический парк «Дубки», а также в Летний и Михайловский сады.
10:59 В Кронштадте на женщину упало дерево. Свидетели происшествия незамедлительно обратились за медицинской помощью, после чего пострадавшую доставили в больницу.
10:58 С 5:00 утра введено штормовое предупреждение. Высота волн в Финском заливе достигает трех метров. Сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду приводит к падению деревьев. В Приозерском районе Ленобласти была проведена спасательная операция по эвакуации туристов с одного из островов на озере Вуокса. Группа, в составе которой находились как взрослые, так и дети, была доставлена в Приозерск. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба.
10:56 В 22:24 по московскому времени все шлюзы защитных сооружений Санкт-Петербурга были полностью закрыты. Приток воды из Финского залива в город прекратился.
10:54 Вечером 3 июля появилась информация о сильном наводнении 4 июля из-за усиления западного ветра. Об этом предупредил жителей главный синоптик города Александр Колесов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.