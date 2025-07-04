В Петербурге началось первое за 160 лет июльское наводнение: онлайн-трансляция

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Местные жители сообщают о продолжающемся подъеме воды
Местные жители сообщают о продолжающемся подъеме воды Фото:
новость из сюжета
В Петербурге прогнозируется крупнейшее за 160 лет июльское наводнение

В Санкт-Петербурге 4 июля началось сильнейшее за последние 160 лет наводнение. Уровень воды в Неве достиг 180 сантиметров, что стало поводом для полного закрытия дамбы, защищающей город от разгула стихии. Местные жители сообщают о продолжающемся подъеме воды и затоплении прибрежных территорий. Непогода уже привела к падению деревьев. По информации специалистов-гидрологов, уровень воды в Неве может продолжить расти в ближайшие часы. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции.

12:07В Красном Селе в результате бури с крыши жилого дома, расположенного на улице Юных Пионеров, были сорваны упаковки с утеплителем. Одна из упаковок упала на находившийся рядом припаркованный автомобиль, было повреждено лобовое стекло машины.

Одна из упаковок упала на находившийся рядом автомобиль
Одна из упаковок упала на находившийся рядом автомобиль
Фото:

12:00 Локальные перебои с электроснабжением зафиксированы в прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера. Повреждения распределительных сетей отмечены на территории Выборгского, Кингисеппского, Тосненского и Гатчинского районов. Для ликвидации последствий аварий привлечено 150 оперативных бригад и 117 единиц специализированной техники. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

11:48 Спасатели вновь эвакуировали туристов, оказавшихся на одном из островов озера Вуокса в связи с ухудшением погодных условий. Двоих путешественников доставили в Приозерск.

11:39 Из-за погодных условий закрыты ЦПКиО им. С.М. Кирова и Ленинградский зоопарк. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

11:29 В Александровском парке Петербурга камеры зафиксировали, как дерево, поваленное сильным ветром, упало на женщину. Пострадавшая осталась жива и была доставлена в больницу.

11:25 В районе пляжа «Дюны» река Сестра вышла из берегов. Вода затопила городскую парковку, серьезно повреждены несколько автомобилей. Местные жители отмечают, что подобные ситуации повторяются каждый раз при закрытии дамбы.

11:17 В Пушкинском районе шторм опрокинул автобусную остановку, повреждены также неустойчиво закрепленные конструкции. На Серебристом бульваре во дворе проезд оказался перекрыт из-за упавших деревьев. На улице Некрасова в данный момент ствол дерева рухнул на проезжую часть.

11:06 В связи с надвигающимся ураганом специалисты жилищно-коммунального хозяйства переведены на усиленный режим работы. ГУП «Леноблводоканал» организовал круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, в готовность приведены специализированная техника и дизель-генераторы для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Об этом сообщает администрация Ленобласти.

11:01 В Петербурге действие «желтого» уровня погодной опасности было продлено до 5 июля из-за усиления ветра, порывы которого, по информации городских властей, могут достигать 20 метров в секунду, а в прибрежных зонах — до 24 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями временно прекращен доступ посетителей в парки музея-заповедника «Петергоф» и «Гатчина», исторический парк «Дубки», а также в Летний и Михайловский сады.

10:59 В Кронштадте на женщину упало дерево. Свидетели происшествия незамедлительно обратились за медицинской помощью, после чего пострадавшую доставили в больницу.

10:58 С 5:00 утра введено штормовое предупреждение. Высота волн в Финском заливе достигает трех метров. Сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду приводит к падению деревьев. В Приозерском районе Ленобласти была проведена спасательная операция по эвакуации туристов с одного из островов на озере Вуокса. Группа, в составе которой находились как взрослые, так и дети, была доставлена в Приозерск. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба.

Высота волн в Финском заливе достигает трех метров
Высота волн в Финском заливе достигает трех метров
Фото:

10:56 В 22:24 по московскому времени все шлюзы защитных сооружений Санкт-Петербурга были полностью закрыты. Приток воды из Финского залива в город прекратился.

10:54 Вечером 3 июля появилась информация о сильном наводнении 4 июля из-за усиления западного ветра. Об этом предупредил жителей главный синоптик города Александр Колесов.

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В Санкт-Петербурге 4 июля началось сильнейшее за последние 160 лет наводнение. Уровень воды в Неве достиг 180 сантиметров, что стало поводом для полного закрытия дамбы, защищающей город от разгула стихии. Местные жители сообщают о продолжающемся подъеме воды и затоплении прибрежных территорий. Непогода уже привела к падению деревьев. По информации специалистов-гидрологов, уровень воды в Неве может продолжить расти в ближайшие часы. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции. 12:07 В Красном Селе в результате бури с крыши жилого дома, расположенного на улице Юных Пионеров, были сорваны упаковки с утеплителем. Одна из упаковок упала на находившийся рядом припаркованный автомобиль, было повреждено лобовое стекло машины. 12:00 Локальные перебои с электроснабжением зафиксированы в прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера. Повреждения распределительных сетей отмечены на территории Выборгского, Кингисеппского, Тосненского и Гатчинского районов. Для ликвидации последствий аварий привлечено 150 оперативных бригад и 117 единиц специализированной техники. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 11:48 Спасатели вновь эвакуировали туристов, оказавшихся на одном из островов озера Вуокса в связи с ухудшением погодных условий. Двоих путешественников доставили в Приозерск. 11:39 Из-за погодных условий закрыты ЦПКиО им. С.М. Кирова и Ленинградский зоопарк. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. 11:29 В Александровском парке Петербурга камеры зафиксировали, как дерево, поваленное сильным ветром, упало на женщину. Пострадавшая осталась жива и была доставлена в больницу. 11:25 В районе пляжа «Дюны» река Сестра вышла из берегов. Вода затопила городскую парковку, серьезно повреждены несколько автомобилей. Местные жители отмечают, что подобные ситуации повторяются каждый раз при закрытии дамбы. 11:17 В Пушкинском районе шторм опрокинул автобусную остановку, повреждены также неустойчиво закрепленные конструкции. На Серебристом бульваре во дворе проезд оказался перекрыт из-за упавших деревьев. На улице Некрасова в данный момент ствол дерева рухнул на проезжую часть. 11:06 В связи с надвигающимся ураганом специалисты жилищно-коммунального хозяйства переведены на усиленный режим работы. ГУП «Леноблводоканал» организовал круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, в готовность приведены специализированная техника и дизель-генераторы для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Об этом сообщает администрация Ленобласти. 11:01 В Петербурге действие «желтого» уровня погодной опасности было продлено до 5 июля из-за усиления ветра, порывы которого, по информации городских властей, могут достигать 20 метров в секунду, а в прибрежных зонах — до 24 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями временно прекращен доступ посетителей в парки музея-заповедника «Петергоф» и «Гатчина», исторический парк «Дубки», а также в Летний и Михайловский сады. 10:59 В Кронштадте на женщину упало дерево. Свидетели происшествия незамедлительно обратились за медицинской помощью, после чего пострадавшую доставили в больницу. 10:58 С 5:00 утра введено штормовое предупреждение. Высота волн в Финском заливе достигает трех метров. Сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду приводит к падению деревьев. В Приозерском районе Ленобласти была проведена спасательная операция по эвакуации туристов с одного из островов на озере Вуокса. Группа, в составе которой находились как взрослые, так и дети, была доставлена в Приозерск. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба. 10:56 В 22:24 по московскому времени все шлюзы защитных сооружений Санкт-Петербурга были полностью закрыты. Приток воды из Финского залива в город прекратился. 10:54 Вечером 3 июля появилась информация о сильном наводнении 4 июля из-за усиления западного ветра. Об этом предупредил жителей главный синоптик города Александр Колесов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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