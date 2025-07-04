Ростовский губернатор рассказал о погибшей в результате атаки ВСУ учительнице

Слюсарь: погибшая при атаке ВСУ Ангелина Шаповалова всю жизнь работала с детьми
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Слюсарь пообещал оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшей
Слюсарь пообещал оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшей Фото:

Погибшая при атаке ВСУ в поселке Долотинка Ростовской области 75-летняя учительница Ангелина Шаповалова долгие годы работа с детьми. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в результате атаки беспилотника в поселке Долотинка трагически погибла Ангелина Яковлевна Шаповалова. Не стало человека, который с теплом и полной отдачей всю жизнь работал с детьми», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, погибшая пенсионерка была воспитателем в школе-интернате с 1970-х годов, затем много лет возглавляла детский сад. Он заявил, что в мае учительнице исполнилось 75 лет. 

Слюсарь выразил соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Ангелину Яковлевну. Он пообещал оказать всю необходимую материальную помощь и поддержку родным и близким погибшей.

В ночь с 3 на 4 июля на Ростовскую область была совершена массированная атака беспилотников, охватившая Азовский, Миллеровский и Тарасовский районы. В результате погибла пожилая женщина, пострадали жилые дома, а обломки дронов упали на стадион. Силами ПВО и региональных властей были сбиты 26 беспилотников, однако избежать разрушений и жертв не удалось.

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Погибшая при атаке ВСУ в поселке Долотинка Ростовской области 75-летняя учительница Ангелина Шаповалова долгие годы работа с детьми. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. «Минувшей ночью в результате атаки беспилотника в поселке Долотинка трагически погибла Ангелина Яковлевна Шаповалова. Не стало человека, который с теплом и полной отдачей всю жизнь работал с детьми», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, погибшая пенсионерка была воспитателем в школе-интернате с 1970-х годов, затем много лет возглавляла детский сад. Он заявил, что в мае учительнице исполнилось 75 лет.  Слюсарь выразил соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Ангелину Яковлевну. Он пообещал оказать всю необходимую материальную помощь и поддержку родным и близким погибшей. В ночь с 3 на 4 июля на Ростовскую область была совершена массированная атака беспилотников, охватившая Азовский, Миллеровский и Тарасовский районы. В результате погибла пожилая женщина, пострадали жилые дома, а обломки дронов упали на стадион. Силами ПВО и региональных властей были сбиты 26 беспилотников, однако избежать разрушений и жертв не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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