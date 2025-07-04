Дроны ударили по домам, погибла женщина: что известно о ночном налете БПЛА на Ростовскую область

В ночь с 3 на 4 июля 2025 года Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), затронувшей Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В результате атак погибла женщина-пенсионерка, повреждены жилые дома, а обломки дронов упали на стадион. Власти региона и силы противовоздушной обороны (ПВО) оперативно отреагировали на угрозу, всего были сбиты 26 беспилотников, но избежать разрушений и человеческих жертв не удалось. Подробности атаки на Ростовскую область — в материале URA.RU.
Ракетная и беспилотная угроза
Атака началась вечером 3 июля, когда почти в полночь в Ростовской области была объявлена ракетная опасность, о чем сообщил telegram-канал «ЛНР Треугольник». В Новочеркасске сирены оповещения работали около 12 минут, предупреждая жителей о возможном ракетном ударе. Ближе к трем часам ночи 4 июля была объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, сообщали местные жители.
«Объявлена беспилотная опасность по всей Ростовской области! Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам! Соблюдайте меры безопасности!», — опубликовал предупреждение РСЧС telegram-канал "ЧП Ростов".
Позднее стало известно, что группа БПЛА ВСУ вошла в воздушное пространство области. В Таганроге, Неклиновском и Мясниковском районах где начала работать ПВО. К семи утра в Азове вновь зазвучали сирены оповещения.
Повреждение инфраструктуры Азова
Азов стал одним из основных эпицентров атаки. Очевидцы в telegram-канале «Ростов Главный» зафиксировали серию взрывов, начавшихся ранним утром:
- 4:19 — первый взрыв, за которым последовали ещё два в 4:20;
- 4:22 — включена сирена оповещения на несколько минут;
- 4:28, 4:32, 4:39, 4:43, 4:47 — новые взрывы, сопровождавшиеся кратковременным включением сирен. Над городом наблюдался дым;
- 6:17 — мощный взрыв, после которого за многоэтажкой поднялся небольшой столб дыма;
- 6:26 — еще шесть взрывов.
Некоторые жители отмечали, что небо оставалось чистым, несмотря на звуки взрывов и работу ПВО. В результате атаки пострадала многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 94, где были выбиты стекла, и по адресу Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли 40-квартирного дома, в котором проживает 120 человек.
«Единая дежурная диспетчерская служба фиксирует многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков», — сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в telegram-канале. По его словам, проводится эвакуация жителей, пострадавших, по предварительным данным, нет. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова, место падения оцеплено.
Пользователи также сообщали о возможной атаке на Азовский оптико-механический завод, утверждая, что было зафиксировано более 20 БПЛА. Однако официального подтверждения этой информации от властей не поступило.
Трагедия в Долотинке
В поселке Долотинка Миллеровского района атака привела к трагическим последствиям. По словам Юрия Слюсаря, из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла женщина-пенсионерка, бывший учитель.
«О брушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей», — написал Слюсарь.
На место происшествия выехали оперативные службы и глава района. Эвакуированные размещены во временных пунктах, начата оценка ущерба, добавил он. А для обезвреживания обломков БПЛА вызвана бригада саперов.
Работа ПВО и масштабы атаки
Министерство обороны РФ заявило, что над Ростовской областью было сбито 26 беспилотников, что указывает на массированный характер атаки. Силы ПВО работали в Азове, Миллеровском и Тарасовском районах, а также в Таганроге, Неклиновском и Мясниковском районах. Несмотря на успешное отражение большинства дронов, обломки некоторых сбитых БПЛА вызвали разрушения на земле.
«В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Все силы и средства приведены в готовность и продолжают отражать атаку врага. Прошу сохранять осторожность», — сообщил губернатор.
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