В Санкт-Петербурге на улице Моисеенко часть крыши одного из зданий обрушилась на проезжую часть из-за интенсивного ветра. Об этом сообщает telegram-канал «Гуляй, Питер», прикрепляя кадры с видеорегистратора одного из очевидцев.
«Крыша упала прямо на дорогу на улице Моисеенко», — говорится в сообщении telegram-канала. Из видео видно, что обрушение произошло в тот момент, когда по дороге ехал автомобиль. Водитель в последний момент успел остановиться, избежав столкновения с кровлей.
Помимо шторма в Санкт-Петербурге начали фиксировать сильнейшее за последние 160 лет наводнение. Уровень воды в Неве вырос до 180 сантиметров. Жители города отмечают дальнейшее повышение уровня воды, а также затопление прибрежных районов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места происшествия.
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