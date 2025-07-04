В Петербурге ветер вырвал кусок крыши и бросил на дорогу. Видео

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В Петербурге кусок крыши обвалился прямо на проезжую часть
В Петербурге кусок крыши обвалился прямо на проезжую часть Фото:
новость из сюжета
В Петербурге прогнозируется крупнейшее за 160 лет июльское наводнение

В Санкт-Петербурге на улице Моисеенко часть крыши одного из зданий обрушилась на проезжую часть из-за интенсивного ветра. Об этом сообщает telegram-канал «Гуляй, Питер», прикрепляя кадры с видеорегистратора одного из очевидцев. 

«Крыша упала прямо на дорогу на улице Моисеенко», — говорится в сообщении telegram-канала. Из видео видно, что обрушение произошло в тот момент, когда по дороге ехал автомобиль. Водитель в последний момент успел остановиться, избежав столкновения с кровлей. 

Помимо шторма в Санкт-Петербурге начали фиксировать сильнейшее за последние 160 лет наводнение. Уровень воды в Неве вырос до 180 сантиметров. Жители города отмечают дальнейшее повышение уровня воды, а также затопление прибрежных районов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места происшествия. 

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В Санкт-Петербурге на улице Моисеенко часть крыши одного из зданий обрушилась на проезжую часть из-за интенсивного ветра. Об этом сообщает telegram-канал «Гуляй, Питер», прикрепляя кадры с видеорегистратора одного из очевидцев.  «Крыша упала прямо на дорогу на улице Моисеенко», — говорится в сообщении telegram-канала. Из видео видно, что обрушение произошло в тот момент, когда по дороге ехал автомобиль. Водитель в последний момент успел остановиться, избежав столкновения с кровлей.  Помимо шторма в Санкт-Петербурге начали фиксировать сильнейшее за последние 160 лет наводнение. Уровень воды в Неве вырос до 180 сантиметров. Жители города отмечают дальнейшее повышение уровня воды, а также затопление прибрежных районов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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