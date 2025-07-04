В Санкт-Петербурге Нева вышла из берегов. Видео

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Нева вышла из берегов в Санкт-Петербурге
Нева вышла из берегов в Санкт-Петербурге Фото:
новость из сюжета
В Петербурге прогнозируется крупнейшее за 160 лет июльское наводнение

В Санкт-Петербурге Нева вышла из берегов в результате масштабного наводнения за почти 160 лет. Очевидцы прикладывают соответствующие видео, фиксируя происходящее в настоящий момент.

На них видно, как подтапливаются автомобили, а также обваливаются деревья. Rupty сообщает о минимум двух пострадавших в своем telegram-канале. 

По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, шквалистый ветер повалил несколько деревьев и рекламных конструкций. На некоторых участках города затруднено движение транспорта из-за скопления воды и упавших объектов. Спасательные службы переведены на усиленный режим работы, организована эвакуация жителей из наиболее пострадавших зон. URA.RU проводит онлайн-трансляцию с места событий. 

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В Санкт-Петербурге Нева вышла из берегов в результате масштабного наводнения за почти 160 лет. Очевидцы прикладывают соответствующие видео, фиксируя происходящее в настоящий момент. На них видно, как подтапливаются автомобили, а также обваливаются деревья. Rupty сообщает о минимум двух пострадавших в своем telegram-канале.  По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, шквалистый ветер повалил несколько деревьев и рекламных конструкций. На некоторых участках города затруднено движение транспорта из-за скопления воды и упавших объектов. Спасательные службы переведены на усиленный режим работы, организована эвакуация жителей из наиболее пострадавших зон. URA.RU проводит онлайн-трансляцию с места событий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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