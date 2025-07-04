В Санкт-Петербурге Нева вышла из берегов в результате масштабного наводнения за почти 160 лет. Очевидцы прикладывают соответствующие видео, фиксируя происходящее в настоящий момент.
На них видно, как подтапливаются автомобили, а также обваливаются деревья. Rupty сообщает о минимум двух пострадавших в своем telegram-канале.
По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, шквалистый ветер повалил несколько деревьев и рекламных конструкций. На некоторых участках города затруднено движение транспорта из-за скопления воды и упавших объектов. Спасательные службы переведены на усиленный режим работы, организована эвакуация жителей из наиболее пострадавших зон. URA.RU проводит онлайн-трансляцию с места событий.
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