Дочь челябинского бизнесмена Аристова заплатит 13 млн национализированному «Арианту»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск национализированного «Центра пищевой индустрии — Ариант» к дочери бизнесмена Александра Аристова Елены Кретовой на 13 миллионов рублей. Средства будут взысканы с компании Кретовой ООО «Консультанты Урала», говорится в постановлении суда.
«Взыскать с ООО „Консультанты Урала“ в пользу ООО „ЦПИ — Ариант“ проценты в размере 12 836 765 руб. 73 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 353 368 руб», — говорится в постановлении. Информация размещена на сайте суда.
Речь идет о процентах по договору от 18 августа 2021 года. Тогда компанией «ЦПИ — Ариант» владели Елена и Александр Кретовы, а «Консультанты Урала» — Елене Кретовой и Юрию Антипову. Сейчас Кретовой принадлежит 100% акций. Иск в суд со стороны «ЦПИ — Ариант» был подан еще в декабре прошлого года.
Кретова ранее оспорила решение о возврате в пользу государственной «Агрофирмы Южной» 428 миллионов рублей. Соответствующий иск в суд она подала в апреле. Кредиторы требовали от компании Кретовой «Консультанты Урала» выплатить долг, проценты и неустойку по договору, заключенному в ноябре 2021 года. В суде первой инстанции Кретова доказывала, что перечисленные средства направлялись на покрытие расходов, связанных с недвижимостью Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).
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