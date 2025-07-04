На менеджеров ЮГК завели дела за экологические преступления на шесть миллиардов

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Следователи оценили ущерб природе в шесть миллиардов рублей
Следователи оценили ущерб природе в шесть миллиардов рублей Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

В отношении топ-менеджеров Светлинского месторождения компании «Южуралзолото» возбуждены уголовные дела об экологических преступлениях, совокупный ущерб от которых оценивается в сумму шесть миллиардов рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Предприятиям «Южуралзолота» инкриминируют нарушение правил охраны окружающей среды, и ответственность за это вменяют руководителям. Так, директор ГОК «Светлинский» Сергей Щелоков подозревается по статье 246 УК РФ — «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», 254 УК РФ — «порча земли». А начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик — по статье 246 УК РФ — «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Ранее совладелец группы компаний «ЮГК» Константин Струков заявил URA.RU, что он по-прежнему находится в России и продолжает руководить производственными процессами в компании. А «Мосбиржа» сегодня приостановила торги акциями «Южуралзолота» после соответствующего предписания Банка России. В суде иск Генпрокуратуры о национализации «ЮГК» и других компаний Струкова начнут рассматривать 8 июля.

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В отношении топ-менеджеров Светлинского месторождения компании «Южуралзолото» возбуждены уголовные дела об экологических преступлениях, совокупный ущерб от которых оценивается в сумму шесть миллиардов рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Предприятиям «Южуралзолота» инкриминируют нарушение правил охраны окружающей среды, и ответственность за это вменяют руководителям. Так, директор ГОК «Светлинский» Сергей Щелоков подозревается по статье 246 УК РФ — «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», 254 УК РФ — «порча земли». А начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик — по статье 246 УК РФ — «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Ранее совладелец группы компаний «ЮГК» Константин Струков заявил URA.RU, что он по-прежнему находится в России и продолжает руководить производственными процессами в компании. А «Мосбиржа» сегодня приостановила торги акциями «Южуралзолота» после соответствующего предписания Банка России. В суде иск Генпрокуратуры о национализации «ЮГК» и других компаний Струкова начнут рассматривать 8 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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