В чем обвиняют попавших под следствие топ-менеджеров ЮГК

Бесконтрольная разработка месторождения ЮГК нанесла природе ущерб 6 млрд
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергея Щелокова и Дмитрия Бендика обвиняют в нарушении природоохранного законодательства
Сергея Щелокова и Дмитрия Бендика обвиняют в нарушении природоохранного законодательства Фото:
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Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Директор Светлинского месторождения, входящего в структуру «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик попали под следствие. Как пояснил URA.RU источник, дела выросли из ранее зафиксированных нарушений требований охраны труда и ненадлежащего контроля за состоянием инфраструктуры объектов.

«С возобновлением следственных действий по факту нарушений компанией требований охраны труда и ненадлежащего контроля за состоянием инфраструктуры объектов силовики вышли на ведущих менеджеров: Щелокова и Бендика. Предварительно, именно они отвечали за данные направления, и провалили их, нанеся ущерб шесть миллиардов рублей. Расследование продолжается», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Из-за выявленных нарушений в августе работа челябинских карьеров холдинга была приостановлена на 90 дней. В компании сначала пытались спорить, но после смирились и даже заявили, что на время простоя рабочие продолжат получать заработную плату. По итогу работы были возобновлены.

Но 2 июля 2025 года в офисы ЮГК в Пласте и в Челябинске зашли сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Мероприятия проводились по материалам ранее выявленных нарушений. В компании, в свою очередь, заявили, что следственные действия не влияют на деятельность, работы по добыче руды и производству золота продолжаются в обычном порядке. Также ЮГК поддерживает постоянный диалог с надзорными и правоохранительными органами по всем возникающим вопросам.

В этот же день в Советский райсуд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры РФ о национализации ЮГК. По данным надзорного ведомства, используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний.

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Директор Светлинского месторождения, входящего в структуру «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик попали под следствие. Как пояснил URA.RU источник, дела выросли из ранее зафиксированных нарушений требований охраны труда и ненадлежащего контроля за состоянием инфраструктуры объектов. «С возобновлением следственных действий по факту нарушений компанией требований охраны труда и ненадлежащего контроля за состоянием инфраструктуры объектов силовики вышли на ведущих менеджеров: Щелокова и Бендика. Предварительно, именно они отвечали за данные направления, и провалили их, нанеся ущерб шесть миллиардов рублей. Расследование продолжается», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Из-за выявленных нарушений в августе работа челябинских карьеров холдинга была приостановлена на 90 дней. В компании сначала пытались спорить, но после смирились и даже заявили, что на время простоя рабочие продолжат получать заработную плату. По итогу работы были возобновлены. Но 2 июля 2025 года в офисы ЮГК в Пласте и в Челябинске зашли сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Мероприятия проводились по материалам ранее выявленных нарушений. В компании, в свою очередь, заявили, что следственные действия не влияют на деятельность, работы по добыче руды и производству золота продолжаются в обычном порядке. Также ЮГК поддерживает постоянный диалог с надзорными и правоохранительными органами по всем возникающим вопросам. В этот же день в Советский райсуд Челябинска поступил иск от Генпрокуратуры РФ о национализации ЮГК. По данным надзорного ведомства, используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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