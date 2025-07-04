Появилось новое видео с потопом на петербургской набережной

Сильный шторм привел к подтоплениям набережных и отключениям электричества в Санкт-Петербурге, несмотря на закрытую дамбу. Об этом сообщают ряд telegram-каналов, прикладывая соответствующие кадры.
На видео можно наблюдать, как вода постепенно прибывает к автомобилям, припаркованным в районе набережной. Как передает Baza, уровень воды в Неве и Фонтанке продолжает расти. Также сообщается о затоплении парка «Дубки» — по некоторым дорожкам можно пройти только вплавь, передают журналисты, ссылаясь на очевидцев. На городских пляжах волны смыли лавочки и торговые ларьки, также сообщается о перебоях с электричеством.
По словам представителей МЧС, в результате падения деревьев также пострадали пять человек. Экстренные службы рекомендуют горожанам не выходить на улицу лишний раз. URA.RU проводит онлайн-трансляцию наводнения.
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