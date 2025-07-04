В Екатеринбурге прошли новые аресты по делу экс-невестки Чернецкого. Фото

Двух адвокатов из Екатеринбурга арестовали по делу о мошенничестве

04 июля 2025 в 19:09 Размер текста - 17 +

Владимир Певчев вину признал Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал двух адвокатов Владимира Певчева и Андрея Жукова, которых обвиняют в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает корреспондент URA.RU. По неофициальным данным, они якобы хотели помочь избежать «уголовки» одному из фигурантов резонансного дела экс-невестки бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасии. Певчев, по данным URA.RU, признался в преступлении. Он будет под домашним арестом до 1 сентября. Жукова поместили в СИЗО до 1 сентября. Он вину отрицает. Новость по теме Появились подробности задержания адвокатов в Екатеринбурге По предварительным данным, Певчева и Жукова задержали 2 июля. В деле фигурирует сумма в три миллиона рублей. Эти деньги Певчев получил частями: сначала полмиллиона, потом 2,5 млн. При получении второй части его задержали силовики. Предварительно, эти деньги должны были стать взяткой неким правоохранителям — чтобы их клиент остался в статусе свидетеля по уголовному делу. По словам источника, речь идет о помощнице экс-главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, которого объявили в розыск. По другой версии (официально не подтверждена), девушка могла действовать в интересах Пузанкова. Против него ранее возбудили дело о мошенничестве. Он сбежал из РФ, силовики объявили его в федеральный розыск. Известно, что Пузанков — фигурант громкого уголовного дела о незаконном возмещении НДС, в котором обвиняют Анастасию Чернецкую, коммерсантов Василия Петрова и Алексея Шахмаева. Их уголовное преследование началось прошлой весной. Сначала силовики провели обыски в бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, коммерсанты предоставляли ложные декларации и получали крупные налоговые вычеты. Подробнее об истории, — в сюжете агентства. Андрей Жуков Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал двух адвокатов Владимира Певчева и Андрея Жукова, которых обвиняют в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает корреспондент URA.RU. По неофициальным данным, они якобы хотели помочь избежать «уголовки» одному из фигурантов резонансного дела экс-невестки бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасии. Певчев, по данным URA.RU, признался в преступлении. Он будет под домашним арестом до 1 сентября. Жукова поместили в СИЗО до 1 сентября. Он вину отрицает. По предварительным данным, Певчева и Жукова задержали 2 июля. В деле фигурирует сумма в три миллиона рублей. Эти деньги Певчев получил частями: сначала полмиллиона, потом 2,5 млн. При получении второй части его задержали силовики. Предварительно, эти деньги должны были стать взяткой неким правоохранителям — чтобы их клиент остался в статусе свидетеля по уголовному делу. По словам источника, речь идет о помощнице экс-главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, которого объявили в розыск. По другой версии (официально не подтверждена), девушка могла действовать в интересах Пузанкова. Против него ранее возбудили дело о мошенничестве. Он сбежал из РФ, силовики объявили его в федеральный розыск. Известно, что Пузанков — фигурант громкого уголовного дела о незаконном возмещении НДС, в котором обвиняют Анастасию Чернецкую, коммерсантов Василия Петрова и Алексея Шахмаева. Их уголовное преследование началось прошлой весной. Сначала силовики провели обыски в бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, коммерсанты предоставляли ложные декларации и получали крупные налоговые вычеты. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.