В Армении начался митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна

В Ереване начался митинг в поддержку бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна. Акция проходит в парке у проспекта Маштоца. В конце акции участники планируют пройти маршем к зданию Службы национальной безопасности (СНБ), где находится задержанный.
«В Ереване началась акция в поддержку Карапетяна», — сообщает «Sputnik Армения». Акция начинается в парке, прилегающем к проспекту Маштоца в Ереване, туда еще прибывают люди.
Отмечается, что армянских оппозиционеров вызывают в полицию с целью отговорить от участия в митинге. В отдельных случаях, передают СМИ, людей задерживают в отделениях и подвергают допросам, не имеющим конкретной цели.
Карапетян был взят под стражу после того, как публично выразил солидарность с Армянской церковью на фоне ее конфликта с властями. Вскоре после его задержания сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его ереванской резиденции. Карапетян известен в том числе за вклад в благотворительные проекты в Армении, в частности, в восстановление храмов и улучшение системы здравоохранения.
Также в здании СНБ был арестован архиепископ Микаэл Аджапахян. Был задержан и возглавляющий оппозиционное движение «Священная борьба» Архиепископ Баграт (в миру Вазген Галстанян — прим. URA.RU).
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