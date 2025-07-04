В Армении начался митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна

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Начался митинг в поддержку Карапетяна
Начался митинг в поддержку Карапетяна Фото:
новость из сюжета
В Ереване проходит митинг в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна

В Ереване начался митинг в поддержку бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна. Акция проходит в парке у проспекта Маштоца. В конце акции участники планируют пройти маршем к зданию Службы национальной безопасности (СНБ), где находится задержанный.

«В Ереване началась акция в поддержку Карапетяна», — сообщает «Sputnik Армения». Акция начинается в парке, прилегающем к проспекту Маштоца в Ереване, туда еще прибывают люди.

Отмечается, что армянских оппозиционеров вызывают в полицию с целью отговорить от участия в митинге. В отдельных случаях, передают СМИ, людей задерживают в отделениях и подвергают допросам, не имеющим конкретной цели.

Карапетян был взят под стражу после того, как публично выразил солидарность с Армянской церковью на фоне ее конфликта с властями. Вскоре после его задержания сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его ереванской резиденции. Карапетян известен в том числе за вклад в благотворительные проекты в Армении, в частности, в восстановление храмов и улучшение системы здравоохранения.

Также в здании СНБ был арестован архиепископ Микаэл Аджапахян. Был задержан и возглавляющий оппозиционное движение «Священная борьба» Архиепископ Баграт (в миру Вазген Галстанян — прим. URA.RU).

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В Ереване начался митинг в поддержку бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна. Акция проходит в парке у проспекта Маштоца. В конце акции участники планируют пройти маршем к зданию Службы национальной безопасности (СНБ), где находится задержанный. «В Ереване началась акция в поддержку Карапетяна», — сообщает «Sputnik Армения». Акция начинается в парке, прилегающем к проспекту Маштоца в Ереване, туда еще прибывают люди. Отмечается, что армянских оппозиционеров вызывают в полицию с целью отговорить от участия в митинге. В отдельных случаях, передают СМИ, людей задерживают в отделениях и подвергают допросам, не имеющим конкретной цели. Карапетян был взят под стражу после того, как публично выразил солидарность с Армянской церковью на фоне ее конфликта с властями. Вскоре после его задержания сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его ереванской резиденции. Карапетян известен в том числе за вклад в благотворительные проекты в Армении, в частности, в восстановление храмов и улучшение системы здравоохранения. Также в здании СНБ был арестован архиепископ Микаэл Аджапахян. Был задержан и возглавляющий оппозиционное движение «Священная борьба» Архиепископ Баграт (в миру Вазген Галстанян — прим. URA.RU).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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