Служил в советской армии: биография священника Аджапахяна, которого пытались арестовать спецназовцы

Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого пытались задержать сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в Эчмиадзине, заявил, что намерен самостоятельно явиться в Следственный комитет (СК) в сопровождении своего адвоката. Вместе с ним в СК отправились еще несколько священнослужителей.
27 июня утром представители СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, расположенную в Эчмиадзине, с целью задержания Аджапахяна. Однако их действия вызвали сопротивление со стороны священнослужителей и прихожан.
В сане архиепископа Аджапахян находится уже шесть лет. Однако этому предшествовала долгая и кропотливая работа, которая была разбавлена службой в армии СССР. Подробности о жизни архиепископа — в материале URA.RU.
Ранние годы и служба в советской армии
Микаэл Аджапахян родился 27 декабря 1963 года во втором по величине городе Армении — Гюмри. В 1981 году окончил Гюмрийскую среднюю школу № 20 имени Сундукяна.
В период с 1981 по 1987 годы он проходил обучение в Святой духовной семинарии в Эчмиадзине. Но учебу на время пришлось оставить. С 1982 по 1984 священнослужитель проходил службу в рядах советской армии. 25 декабря 1986 года он был рукоположен в сан диакона. В 1987 году он завершил обучение в семинарии с отличием и приступил к исполнению обязанностей секретаря в Патриархии.
От иеромонаха до архиепископа
В 1988 году он был рукоположен в сан иеромонаха архиепископом Усиком Сантуряном и переименован в отца Михаила в память об отце Михаиле, покойном преподобном Аджапаяне, который принял мученическую смерть во время Киликийской резни, когда происходили массовые убийства этнических армян в османских вилайетах Адана и Алеппо, произошедшие в апреле 1909 года.
В 1988-1989 годах он служил преподавателем в Духовной семинарии Эчмиадзин. В 1989 году был назначен настоятелем монастыря в Ехегнадзоре, а затем настоятелем вновь открытого монастыря Гандзасар Арцахской епархии. В 1989 году Аджапахян получил степень протоиерея, защитив протоиерейскую диссертацию. В 1990-1991 годах он работал в Центре христианского образования и пропаганды в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
В мае 1994 года священник защитил диссертацию на тему «Святой Климент, епископ Римский», и получил высшую церковную степень из рук архиепископа Нерсеса Позапаляна. В 1994-1995 годах Микаэл числился секретарем викария Католикосата, архиепископа Торгома Манукяна, а затем личным секретарем Католикоса Гарегина I. В 1995-1997 годах он учился в Папском Восточном институте в Риме. В 1997 году получил степень магистра восточных церковных наук, защитив диссертацию на тему «Павел Таронский и его труд „Откровение о чине Часа молитвы“. С 1997 по 1999 год был помощником Католикоса Гарегина I по межцерковным отношениям.
Гарегином II 1 декабря 1999 года был назначен викарием Ширакской епархии. 30 сентября 2001 года Гарегин II рукоположил Аджапахяна в сан епископа и утвердил в качестве настоятеля Ширакской епархии. 26 февраля 2019 года Аджапахяну был пожалован сан архиепископа.
Аджапахян добровольно пришел в СК Армении
Спецназ СНБ Армении прибыл в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине с целью задержания Аджапахяна. Однако их действия вызвали сопротивление со стороны духовенства и прихожан. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти.
Архиепископ согласился покинуть здание в сопровождении сотрудников, однако прихожане попытались воспрепятствовать его выводу. При этом Аджапахян подчеркнул, что угрозу для страны представляют не он, а действующие власти. После того как его вывезли из резиденции, у него ухудшилось самочувствие, в результате чего он вернулся в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II.
В настоящее время сотрудники СНБ покинули территорию, однако в здании остаются верующие, выразившие намерение продолжать защищать архиепископа. Позже стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении группы граждан, которые помешали задержанию Аджапахяна.
Сам священник добровольно отправился в СК Армении. Вместе с ним туда пошли еще несколько священнослужителей. Аджапахян заявил, что выдвинутые против него обвинения являются результатом фальсификации. Он отметил, что не отказывается от своих высказываний и не испытывает страха.
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