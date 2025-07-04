Люди в воде, буря и плавающие авто: как Петербург переживает сильнейшее за 160 лет наводнение. Фоторепортаж

Санкт-Петербург вслед за наводнением накрыла песчаная буря
© Служба новостей «URA.RU»
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Наводнение 4 июля 2025 года называют сильнейшим за 160 лет в Петербурге
Наводнение 4 июля 2025 года называют сильнейшим за 160 лет в Петербурге Фото:
новость из сюжета
В Петербурге прогнозируется крупнейшее за 160 лет июльское наводнение

В Санкт-Петербурге с самого утра 4 июля продолжается крупнейшее за последние 160 лет наводнение. Уже ближе ко второй половине дня разливавшаяся Нева вышла из берегов. Спасательные службы работают в усиленном режиме. В настоящий момент спасатели совершили уже более 200 вызовов. Как выглядит город в настоящий момент — в материале URA.RU. 

В настоящий момент организована эвакуация жителей из наиболее пострадавших районов, движение транспорта осложнено из-за подтоплений и упавших объектов. Сотрудники МЧС совместно с городскими службами ликвидируют последствия стихии: распиливают и убирают упавшие деревья, укрепляют опасные конструкции, расчищают пешеходные зоны. Порывы ветра в Петербурге достигали 23 метров в секунду. В последние часы очевидцы начали сообщать о песчаных бурях. Всего за день пострадали пять человек, информирует МЧС. Также сообщается о повреждении восьми автомобилей.

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В Санкт-Петербурге с самого утра 4 июля продолжается крупнейшее за последние 160 лет наводнение. Уже ближе ко второй половине дня разливавшаяся Нева вышла из берегов. Спасательные службы работают в усиленном режиме. В настоящий момент спасатели совершили уже более 200 вызовов. Как выглядит город в настоящий момент — в материале URA.RU.  В настоящий момент организована эвакуация жителей из наиболее пострадавших районов, движение транспорта осложнено из-за подтоплений и упавших объектов. Сотрудники МЧС совместно с городскими службами ликвидируют последствия стихии: распиливают и убирают упавшие деревья, укрепляют опасные конструкции, расчищают пешеходные зоны. Порывы ветра в Петербурге достигали 23 метров в секунду. В последние часы очевидцы начали сообщать о песчаных бурях. Всего за день пострадали пять человек, информирует МЧС. Также сообщается о повреждении восьми автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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