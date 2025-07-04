В Санкт-Петербурге с самого утра 4 июля продолжается крупнейшее за последние 160 лет наводнение. Уже ближе ко второй половине дня разливавшаяся Нева вышла из берегов. Спасательные службы работают в усиленном режиме. В настоящий момент спасатели совершили уже более 200 вызовов. Как выглядит город в настоящий момент — в материале URA.RU.
В настоящий момент организована эвакуация жителей из наиболее пострадавших районов, движение транспорта осложнено из-за подтоплений и упавших объектов. Сотрудники МЧС совместно с городскими службами ликвидируют последствия стихии: распиливают и убирают упавшие деревья, укрепляют опасные конструкции, расчищают пешеходные зоны. Порывы ветра в Петербурге достигали 23 метров в секунду. В последние часы очевидцы начали сообщать о песчаных бурях. Всего за день пострадали пять человек, информирует МЧС. Также сообщается о повреждении восьми автомобилей.
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