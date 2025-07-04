Помилованная Путиным летчица ВСУ опровергла свое пленение

Савченко опровергла сообщения о своем пленении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Помилованная Путиным Савченко опровергла слухи о своем новом пленении
Помилованная Путиным Савченко опровергла слухи о своем новом пленении Фото:

Помилованная президентом России Владимиром Путиным украинская летчица и бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко опровергла появившиеся сообщения о своем пленении. Заявление она опубликовала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). 

«Не в плену я. Свободна и жива. Борюсь за свободу украинцев», — заявила Савченко командир 105-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Так она отреагировала на распространяемые в соцсетях и СМИ сведения о ее якобы захвате в плен.

Поводом для появления таких сообщений послужила публикация украинского журналиста Всеволода Филимоненко. Он сообщил, что колонна украинских военных под командованием Савченко в районе села Синьковка попала под артиллерийский обстрел и оказалась отрезана от основных сил. По словам журналиста, это могло привести к пленению командира подразделения.

Савченко — известная украинская летчица, бывший народный депутат и участница боевых действий. После начала специальной военной операции она была мобилизована и командовала ротой в 112-й бригаде территориальной обороны.

В 2014 году Савченко была задержана на территории России и осуждена по обвинению в причастности к гибели российских журналистов. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании после просьбы родственников погибших, и Савченко была обменяна на российских граждан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помилованная президентом России Владимиром Путиным украинская летчица и бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко опровергла появившиеся сообщения о своем пленении. Заявление она опубликовала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).  «Не в плену я. Свободна и жива. Борюсь за свободу украинцев», — заявила Савченко командир 105-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Так она отреагировала на распространяемые в соцсетях и СМИ сведения о ее якобы захвате в плен. Поводом для появления таких сообщений послужила публикация украинского журналиста Всеволода Филимоненко. Он сообщил, что колонна украинских военных под командованием Савченко в районе села Синьковка попала под артиллерийский обстрел и оказалась отрезана от основных сил. По словам журналиста, это могло привести к пленению командира подразделения. Савченко — известная украинская летчица, бывший народный депутат и участница боевых действий. После начала специальной военной операции она была мобилизована и командовала ротой в 112-й бригаде территориальной обороны. В 2014 году Савченко была задержана на территории России и осуждена по обвинению в причастности к гибели российских журналистов. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании после просьбы родственников погибших, и Савченко была обменяна на российских граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...