Помилованная президентом России Владимиром Путиным украинская летчица и бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко опровергла появившиеся сообщения о своем пленении. Заявление она опубликовала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
«Не в плену я. Свободна и жива. Борюсь за свободу украинцев», — заявила Савченко командир 105-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Так она отреагировала на распространяемые в соцсетях и СМИ сведения о ее якобы захвате в плен.
Поводом для появления таких сообщений послужила публикация украинского журналиста Всеволода Филимоненко. Он сообщил, что колонна украинских военных под командованием Савченко в районе села Синьковка попала под артиллерийский обстрел и оказалась отрезана от основных сил. По словам журналиста, это могло привести к пленению командира подразделения.
Савченко — известная украинская летчица, бывший народный депутат и участница боевых действий. После начала специальной военной операции она была мобилизована и командовала ротой в 112-й бригаде территориальной обороны.
В 2014 году Савченко была задержана на территории России и осуждена по обвинению в причастности к гибели российских журналистов. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании после просьбы родственников погибших, и Савченко была обменяна на российских граждан.
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