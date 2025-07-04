Камере удалось снять нападение на полицейских в Нальчике с нового ракурса

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Нападение на полицейских в Нальчике попало на видео
Нападение на полицейских в Нальчике попало на видео Фото:
новость из сюжета
В Нальчике двое мужчин напали с ножом на сотрудника ДПС

В Нальчике появилось новое видео нападения на сотрудников ДПС. Инцидент начался после того, как инспекторы остановили автомобиль для проверки документов.

Водитель вышел из машины и напал на одного из полицейских с ножом. Момент атаки зафиксировала камера с необычного ракурса. Действия нападавшего заметил проезжавший мимо патруль МВД.

На кадрах видно, как разбегаются прохожие. Кто-то забегал в здания, кто-то просто пытался уйти подальше от места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) произошла стрельба. Неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы, один сотрудник полиции получил ранение. Полицейские открыли огонь по преступникам.

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В Нальчике появилось новое видео нападения на сотрудников ДПС. Инцидент начался после того, как инспекторы остановили автомобиль для проверки документов. Водитель вышел из машины и напал на одного из полицейских с ножом. Момент атаки зафиксировала камера с необычного ракурса. Действия нападавшего заметил проезжавший мимо патруль МВД. На кадрах видно, как разбегаются прохожие. Кто-то забегал в здания, кто-то просто пытался уйти подальше от места происшествия. Ранее сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) произошла стрельба. Неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы, один сотрудник полиции получил ранение. Полицейские открыли огонь по преступникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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