Уголовное дело возбуждено после покушения на полицейских в Нальчике

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Дело возбуждено по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов
Дело возбуждено по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов Фото:
новость из сюжета
В Нальчике двое мужчин напали с ножом на сотрудника ДПС

После стрельбы в Нальчике (Кабардино-Балкария) возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. Об этом сообщает СК. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — говорится в публикации СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике в telegram-канале. Отмечается, что криминалисты остаются на месте трагедии, чтобы выяснить все детали. 

События в Нальчике развивались так: сначала сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. Спустя время мужчина выбежал из машины и напал с ножом на пост ДПС. После в ситуацию вмешались сотрудники МВД — их машина проезжала мимо. Все подробности — в материале URA.RU

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После стрельбы в Нальчике (Кабардино-Балкария) возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. Об этом сообщает СК.  «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — говорится в публикации СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике в telegram-канале. Отмечается, что криминалисты остаются на месте трагедии, чтобы выяснить все детали.  События в Нальчике развивались так: сначала сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. Спустя время мужчина выбежал из машины и напал с ножом на пост ДПС. После в ситуацию вмешались сотрудники МВД — их машина проезжала мимо. Все подробности — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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