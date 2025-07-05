Арестованы деньги основателя «Русагро» на сумму 315 млн рублей

Суд в Москве арестовал денежные средства и доли в компаниях, принадлежащие основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Это следует из материалов суда. Под арест попали 315 млн рублей в разной валюте, а также все доли Мошковича в уставном капитале «Русагро» и других его компаниях.
«Наложить арест на денежные средства, принадлежащие обвиняемому Мошковичу Вадиму Николаевичу. Наложить арест на доли в уставном капитале ООО „ГК „Русагро“ и доли других юридических лиц“, — говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.
В правоохранительных органах уточнили, что крупные суммы наличных были обнаружены в ходе обысков по уголовному делу. Так, из автомобиля Mercedes-Maybach, принадлежащего Мошковичу, изъяли свыше 650 тысяч долларов. В московском офисе бизнесмена оперативники нашли более 1,6 млн евро, около 1,2 млн долларов и почти 29 млн рублей.
Вадим Мошкович был задержан 26 марта 2025 года в Москве вместе с гендиректором «Русарго» Тимуром Липатовым. Он проверяется на причастность к нескольким эпизодам хищений. Среди них — незаконное присвоение земель и поглощение компании. Во время судебного заседания Мошкович отказался признавать свою вину.
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