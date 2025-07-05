В Ростовской области сбили украинский беспилотник

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ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотником
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотником Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 5 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

В ночь на 4 июля Ростовская область также подверглась атаке БПЛА. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения обломков беспилотника пострадал двухэтажный дом, в результате чего погибла пенсионерка. В Азове удар БПЛА повредил стекла в многоквартирном доме, но обошлось без пострадавших. Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила воздушную опасность и призвала жителей оставаться в помещениях. Через час тревога была снята.

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В ночь на 5 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. В ночь на 4 июля Ростовская область также подверглась атаке БПЛА. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения обломков беспилотника пострадал двухэтажный дом, в результате чего погибла пенсионерка. В Азове удар БПЛА повредил стекла в многоквартирном доме, но обошлось без пострадавших. Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила воздушную опасность и призвала жителей оставаться в помещениях. Через час тревога была снята.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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