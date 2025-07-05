За полтора часа в России сбили шесть украинских беспилотников

В течение полутора часов утром 5 июля было уничтожено шесть украинских беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 8:00 до 9:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, из них два были уничтожены над территорией Московского региона, по одному — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями. В Минобороны уточнили, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО угрозы для гражданских объектов и населения удалось избежать.
Утром над территорией России были сбиты 12 беспилотников. По данным Минобороны РФ, восемь из них перехвачены в Брянской области, два — в Рязанской, по одному — в Орловской и Новгородской областях. Жертв и разрушений среди гражданского населения нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.