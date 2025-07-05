За полтора часа в России сбили шесть украинских беспилотников

С 8:00 до 9:40 мск было сбито шесть БПЛА над регионами РФ
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Системы ПВО сбили два украинских БПЛА над Москвой
Системы ПВО сбили два украинских БПЛА над Москвой Фото:

В течение полутора часов утром 5 июля было уничтожено шесть украинских беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 8:00 до 9:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, из них два были уничтожены над территорией Московского региона, по одному — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями. В Минобороны уточнили, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО угрозы для гражданских объектов и населения удалось избежать.

Утром над территорией России были сбиты 12 беспилотников. По данным Минобороны РФ, восемь из них перехвачены в Брянской области, два — в Рязанской, по одному — в Орловской и Новгородской областях. Жертв и разрушений среди гражданского населения нет.

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В течение полутора часов утром 5 июля было уничтожено шесть украинских беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «С 8:00 до 9:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, из них два были уничтожены над территорией Московского региона, по одному — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями. В Минобороны уточнили, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО угрозы для гражданских объектов и населения удалось избежать. Утром над территорией России были сбиты 12 беспилотников. По данным Минобороны РФ, восемь из них перехвачены в Брянской области, два — в Рязанской, по одному — в Орловской и Новгородской областях. Жертв и разрушений среди гражданского населения нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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