В Энгельсе подсчитали ущерб от атаки беспилотников ВСУ

От утренней атаки украинских беспилотников по Энгельсу (Саратовская область) повреждены 25 квартир и больше десятка машин. Об этом рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«На данный момент администрацией района установлено, что были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более десятка автомобилей. Специалисты продолжают оценивать ущерб», — написал Бусаргин в telegram-канале.
Он также отметил, что всем пострадавшим в результате ударов дронов ВСУ будет оказана материальная помощь. Пострадавших в результате ночных атак нет. Кроме того, глава региона поручил организовать работу горячей линии, куда жители смогут обратиться по всем вопросам. Повреждения в квартирах хотят устранить в самое ближайшее время.
Прошедшей ночью дроны ВСУ атаковали 15 территорий России. Было сбито 94 украинских беспилотника. Позже Минобороны сообщили, что рано утром за два часа было уничтожено еще 12 БПЛА.
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