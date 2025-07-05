Пассажиры рейсов, застрявших в Пулково, провели ночь на полу

Пассажиры, застрявшие в Пулково из-за задержек рейсов, были вынуждены провести ночь в здании аэропорта, многие спали на полу. Об этом пишут СМИ.
«В Пулково яблоку негде упасть — взрослые и дети спят на полу», — пишут в соцсетях пассажиры. Их слова приводит «КП-Петербург».
В петербургском аэропорту Пулково произошли массовые задержки рейсов из-за закрытия воздушного пространства над городом по соображениям безопасности. С 23:15 4 июля было задержано более 50 рейсов. Точная причина не уточняется, но накануне ночью в Ленобласти были сбиты два вражеских беспилотника.
В аэропорту сообщили, что ограничения длились более шести часов, при этом воздушное пространство временно открывалось. Расписание рейсов восстанавливается, информация о вылетах и прилетах будет уточняться в течение дня.
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