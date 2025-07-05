Тысячи скорбящих людей провожают убитого мэра Луганска в последний путь. Фоторепортаж

Прощание с погибшим экс-мэром Луганска Пилавовым проходит в храме «Умиление»
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Церемония прощания с Манолисом Пилавовым пошла 5 июля в центре Луганска
Церемония прощания с Манолисом Пилавовым пошла 5 июля в центре Луганска Фото:
новость из сюжета
В центре Луганска произошел взрыв

Сотни жителей Луганска собрались в храме иконы Божией Матери «Умиление» на церемонии прощания с бывшим главой города Манолисом Пилавовым, погибшим в результате взрыва 3 июля. На панихиду пришли тысячи жителей республики, представители власти и общественности. Как проходило прощание — в фоторепортаже URA.RU.

Настоятель храма протоиерей Александр Пономарев совершил отпевание. Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко подчеркнул значимость Пилавова для города. «Манолис Васильевич всегда будет ассоциироваться с тем, что когда руководство города и области сбежало и был трудный момент — Манолис Васильевич остался. Тем самым сохранив город, тем самым дав возможность в перспективе, когда мы стали полноценным субъектом [РФ], развиваться. Те, кто здесь в 2014 году были — они все видели, они все знают», — заявил Мирошниченко журналистам.

Врио главы Луганска Яна Пащенко также напомнила, что в 2014 году многие жители доверились Пилавову, а сейчас пришли проводить его в последний путь. Она отметила, что экс-глава города был самым достойным человеком из тех, кого она знала. По ее словам, его поддержка в сложный период позволила сохранить стабильность в Луганске.

Меры безопасности в ходе церемонии прощания были серьезно усилены. На входе установили рамки металлодетекторов, территорию патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии, сообщают журналисты.

Взрыв, унесший жизнь Пилавова, произошел 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске. По предварительной версии, взрывчатку к одному из домов принесла молодая женщина — жительница города Брянка. Об этом сообщили экстренные службы в беседе с ТАСС. В результате происшествия погибли Пилавов и предполагаемая исполнительница подрыва, еще трое человек получили ранения.

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Сотни жителей Луганска собрались в храме иконы Божией Матери «Умиление» на церемонии прощания с бывшим главой города Манолисом Пилавовым, погибшим в результате взрыва 3 июля. На панихиду пришли тысячи жителей республики, представители власти и общественности. Как проходило прощание — в фоторепортаже URA.RU. Настоятель храма протоиерей Александр Пономарев совершил отпевание. Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко подчеркнул значимость Пилавова для города. «Манолис Васильевич всегда будет ассоциироваться с тем, что когда руководство города и области сбежало и был трудный момент — Манолис Васильевич остался. Тем самым сохранив город, тем самым дав возможность в перспективе, когда мы стали полноценным субъектом [РФ], развиваться. Те, кто здесь в 2014 году были — они все видели, они все знают», — заявил Мирошниченко журналистам. Врио главы Луганска Яна Пащенко также напомнила, что в 2014 году многие жители доверились Пилавову, а сейчас пришли проводить его в последний путь. Она отметила, что экс-глава города был самым достойным человеком из тех, кого она знала. По ее словам, его поддержка в сложный период позволила сохранить стабильность в Луганске. Меры безопасности в ходе церемонии прощания были серьезно усилены. На входе установили рамки металлодетекторов, территорию патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии, сообщают журналисты. Взрыв, унесший жизнь Пилавова, произошел 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске. По предварительной версии, взрывчатку к одному из домов принесла молодая женщина — жительница города Брянка. Об этом сообщили экстренные службы в беседе с ТАСС. В результате происшествия погибли Пилавов и предполагаемая исполнительница подрыва, еще трое человек получили ранения.
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