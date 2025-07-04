Появились новые подробности о подрыве экс-мэра Луганска

LIFE: взрыв с экс-мэром Пилавовым устроила жительница Луганска
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Согласно предварительной версии взрыв в центре Луганска устроила женщина-смертница
Согласно предварительной версии взрыв в центре Луганска устроила женщина-смертница Фото:

Взрыв, в результате которого погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, устроила 36-летняя жительница региона. Об этом сообщили российские журналисты со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом расследования.

«Экс-мэра Луганска взорвала 36-летняя женщина. Она не знала, что станет смертницей», — сообщил LIFE. По данным источника, женщина по имени Алена Ч. доставила к зданию на улице Тараса Шевченко рюкзак со взрывчаткой. Специалисты установили, что самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

По информации CМИ, Алена Ч. смогла выполнять задание, преодолев около 60 километров до Луганска. Следствие рассматривает версию, что организаторы подрыва использовали ее вслепую, чтобы не вызывать подозрений. Однако данная информация неподверждена.

Ранее в центре Луганска у здания, где проходила выставка, посвященная операции «Поток», прогремел взрыв. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Сообщается, что погиб экс-глава городской администрации Манолис Пилавов

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Взрыв, в результате которого погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, устроила 36-летняя жительница региона. Об этом сообщили российские журналисты со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом расследования. «Экс-мэра Луганска взорвала 36-летняя женщина. Она не знала, что станет смертницей», — сообщил LIFE. По данным источника, женщина по имени Алена Ч. доставила к зданию на улице Тараса Шевченко рюкзак со взрывчаткой. Специалисты установили, что самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. По информации CМИ, Алена Ч. смогла выполнять задание, преодолев около 60 километров до Луганска. Следствие рассматривает версию, что организаторы подрыва использовали ее вслепую, чтобы не вызывать подозрений. Однако данная информация неподверждена. Ранее в центре Луганска у здания, где проходила выставка, посвященная операции «Поток», прогремел взрыв. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Сообщается, что погиб экс-глава городской администрации Манолис Пилавов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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