Мужчиной, которого ударил в кафе футболист Смолов, оказался челябинец

Известный российский футболист Федор Смолов во время драки в одном из московских кафе ударил жителя Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.
«28 мая в отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями. В лечебном учреждении гражданин был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства», — рассказали в ведомстве.
Личность нападавшего полицейские установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 35-летний футболист Смолов. На момент проведения проверки он уже покинул территорию Российской Федерации, что сделало невозможным его допрос.
В ведомстве уточнили, что в рамках проводимой проверки сотрудники ОМВД России по Пресненскому району направили запросы в медицинские учреждения Москвы и Челябинска с целью получения соответствующей медицинской документации. Однако до завершения установленных сроков проверки все необходимые бумаги, касающиеся лечения, в распоряжение полиции предоставлены не были. Из-за этого возбуждать уголовное дело не стали. Проверка продолжается.
Отдельно проводится проверка по поводу информации, распространенной в некоторых средствах массовой информации, о предполагаемом случае вымогательства денег у Смолова. Неизвестные потребовали от спортсмена 20 миллионов рублей.
Как URA.RU писало ранее, инцидент произошел в одном из столичных кафе. Утром 5 июля в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее инцидент с участием Смолова.
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