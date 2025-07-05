Дрозденко сделал объявление для жителей Ленинградской области

Дрозденко сообщил об отмене воздушной опасности
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Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в Ленинградской области
Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в Ленинградской области Фото:

В Ленинградской области отменен режим воздушной безопасности. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе», — написал Александр Дрозденко в telegram-канале.

До этого об опасности БПЛА было объявлено в 16:25 по местному времени. Также наблюдались перебои со связью.

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В Ленинградской области отменен режим воздушной безопасности. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе», — написал Александр Дрозденко в telegram-канале. До этого об опасности БПЛА было объявлено в 16:25 по местному времени. Также наблюдались перебои со связью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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