Дрозденко сделал объявление для жителей Ленинградской области

Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в Ленинградской области
В Ленинградской области отменен режим воздушной безопасности. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе», — написал Александр Дрозденко в telegram-канале.
До этого об опасности БПЛА было объявлено в 16:25 по местному времени. Также наблюдались перебои со связью.
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