«Организм так среагировал»: друг Смолова попытался защитить его после драки в кафе

Друг Смолова призвал не осуждать спортсмена за драку в кафе
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Федор Смолов ранее устроил драку в московском кафе «Кофемания»
Федор Смолов ранее устроил драку в московском кафе «Кофемания» Фото:

Ближайший друг футболиста Федора Смолова, попавшего в скандал после участия в драке в московском кафе «Кофемания», встал на защиту спортсмена. Футболист Павел Мамаев рассказал, что причиной драки стало оскорбление в адрес Смолова, на которое тот эмоционально отреагировал, а также шантаж.

«Организм так среагировал. <...> Да, Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. <...> Смолов мне лично вчера рассказал, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги», — рассказал Мамаев в беседе со sport24.

Павел Мамаев также заявил что общественность не должна делать поспешных выводов относительно поступка Смолова и отметил, что спортсмен сразу же принес извинения. Мамаев подчеркнул, что поддерживает друга и призвал относиться к ситуации с пониманием. Также друг Смолова подчеркнул, что инцидент стал серьезным уроком для последнего и тот сожалеет о случившемся.

Инцидент с участием Федора Смолова произошел еще в мае, однако широкую огласку получил только после появления видеозаписи драки в соцсетях 5 июля. По данным СМИ, футболиста могли спровоцировать, а затем попытались вымогать у него деньги за непубликацию видео. По итогу Федор Смолов выплатил миллион рублей мужчине за удар по лицу.

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Ближайший друг футболиста Федора Смолова, попавшего в скандал после участия в драке в московском кафе «Кофемания», встал на защиту спортсмена. Футболист Павел Мамаев рассказал, что причиной драки стало оскорбление в адрес Смолова, на которое тот эмоционально отреагировал, а также шантаж. «Организм так среагировал. <...> Да, Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. <...> Смолов мне лично вчера рассказал, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги», — рассказал Мамаев в беседе со sport24. Павел Мамаев также заявил что общественность не должна делать поспешных выводов относительно поступка Смолова и отметил, что спортсмен сразу же принес извинения. Мамаев подчеркнул, что поддерживает друга и призвал относиться к ситуации с пониманием. Также друг Смолова подчеркнул, что инцидент стал серьезным уроком для последнего и тот сожалеет о случившемся. Инцидент с участием Федора Смолова произошел еще в мае, однако широкую огласку получил только после появления видеозаписи драки в соцсетях 5 июля. По данным СМИ, футболиста могли спровоцировать, а затем попытались вымогать у него деньги за непубликацию видео. По итогу Федор Смолов выплатил миллион рублей мужчине за удар по лицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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