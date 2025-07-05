05 июля 2025
04 июля 2025

Владельцу ЮКГ Струкову не дали вылететь из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Струков собирался вылететь из РФ в Турцию
Струков собирался вылететь из РФ в Турцию Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Основной совладелец «Южуралзолото группа компаний» и заместитель председателя Законодательного собрания региона Константин Струков был задержан 5 июля при попытке вылета из Челябинска в Турцию. Он планировал покинуть страну на личном бизнес-джете, несмотря на действующий судебный запрет на выезд из РФ.

«Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на который приставы ранее наложили арест. Судебные приставы изъяли у господина Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД РФ», — написал «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщало URA.RU, ранее Струков заявлял, что он был в Хакасии, где его наградили орденом за заслуги перед регионом. Бизнесмен подчеркивал, что покидать Россию он по-прежнему не собирается.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» Струкова. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг, используя свое служебное положение.

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Основной совладелец «Южуралзолото группа компаний» и заместитель председателя Законодательного собрания региона Константин Струков был задержан 5 июля при попытке вылета из Челябинска в Турцию. Он планировал покинуть страну на личном бизнес-джете, несмотря на действующий судебный запрет на выезд из РФ. «Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на который приставы ранее наложили арест. Судебные приставы изъяли у господина Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД РФ», — написал «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Как сообщало URA.RU, ранее Струков заявлял, что он был в Хакасии, где его наградили орденом за заслуги перед регионом. Бизнесмен подчеркивал, что покидать Россию он по-прежнему не собирается. Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» Струкова. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг, используя свое служебное положение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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