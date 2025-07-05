В ЮГК опровергли задержание челябинского миллиардера Струкова

Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области и основной владелец ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) Константин Струков не покидал территорию России и не был задержан. Об этом заявили в пресс-службе организации, комментируя ранее появившуюся информацию о возможных следственных действиях в отношении бизнесмена.
«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось. Его не задерживали», — написал РБК со ссылкой на сообщение компании. Там заявили, что в течение всей субботы 5 июля Струков находился на своем рабочем месте в московском офисе ЮГК.
Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям «Коммерсанта», Струков был задержан при попытке вылета из Челябинска в Турцию. По информации издания, он планировал покинуть страну на личном бизнес-джете, несмотря на действующий судебный запрет на выезд из РФ.
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