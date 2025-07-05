Раскрыт размер средней пенсии россиян

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в РФ превысил 24 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.
«Средний размер пенсии неработающих пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 24 019 рублей», — уточнило РИА Новости со ссылкой на сведения Социального фонда России. В начале года средняя пенсия для этой категории граждан составляла 23 758 рублей. Таким образом выплаты выросли на 261 рубль.
Как сообщало URA.RU ранее, средний размер пенсии в России составил 23 448 рублей, а среди работающих пенсионеров — 21 080 рублей. Общее число вышедших на заслуженный отдых граждан в РФ снизилось до 40,96 миллиона человек, из которых около восьми миллионов продолжают трудовую деятельность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.