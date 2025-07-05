05 июля 2025

Раскрыт размер средней пенсии россиян

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в РФ составила 24 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В России озвучили актуальные размеры пенсий
В России озвучили актуальные размеры пенсий Фото:

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в РФ превысил 24 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.

«Средний размер пенсии неработающих пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 24 019 рублей», — уточнило РИА Новости со ссылкой на сведения Социального фонда России. В начале года средняя пенсия для этой категории граждан составляла 23 758 рублей. Таким образом выплаты выросли на 261 рубль.

Как сообщало URA.RU ранее, средний размер пенсии в России составил 23 448 рублей, а среди работающих пенсионеров — 21 080 рублей. Общее число вышедших на заслуженный отдых граждан в РФ снизилось до 40,96 миллиона человек, из которых около восьми миллионов продолжают трудовую деятельность.

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Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в РФ превысил 24 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России. «Средний размер пенсии неработающих пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 24 019 рублей», — уточнило РИА Новости со ссылкой на сведения Социального фонда России. В начале года средняя пенсия для этой категории граждан составляла 23 758 рублей. Таким образом выплаты выросли на 261 рубль. Как сообщало URA.RU ранее, средний размер пенсии в России составил 23 448 рублей, а среди работающих пенсионеров — 21 080 рублей. Общее число вышедших на заслуженный отдых граждан в РФ снизилось до 40,96 миллиона человек, из которых около восьми миллионов продолжают трудовую деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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