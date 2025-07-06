«Аэрофлот»: расписание всех рейсов в Шереметьево восстановят сегодня

В течение 6 июля регулярное расписание рейсов в аэропорту Шереметьево по всей маршрутной сети компании «Аэрофлот» будет полностью восстановлено после вводимых временных ограничений и задержек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«С учетом предпринимаемых мер по стабилизации расписания и взаимодействию с пассажирами, ожидаем восстановление штатного расписания по всей маршрутной сети „Аэрофлота“ в течение сегодняшнего дня», — заявили в компании. Информация опубликована в telegram-канале.
По состоянию на 11:30 (по мск) ситуация у касс «Аэрофлота» в терминалах B и C в Шереметьево остается спокойной. У стоек регистрации сейчас находится стандартное для летних выходных количество пассажиров. Длинных очередей и скоплений людей не зафиксировано, а все этапы обслуживания пассажиров находятся под контролем сотрудников наземных служб авиакомпании. Также у касс всем желающим предоставляется бесплатная вода.
С вечера 5 июля в Шереметьево в рамках временных ограничений отменили 174 рейса — из них около 80% приходится на авиаперевозчиков группы «Аэрофлот». При этом на более чем два часа задерживался вылет еще 47 рейсов. В воздушной гавани задействовали дополнительно 70 сотрудников, в терминалах усилили работу медпунктов и предпринятые другие необходимые меры для стабилизации ситуации и снижения негативных последствий для пассажиров.
Также в пресс-службе Минтранса сообщили, что аэропорты уже начали возвращаться к нормальному режиму работы. Так, в Пулково также задержали 36 самолетов и отменили 87 рейсов, а в Нижнем Новгороде не смогли вылететь по маршруту 12 самолетов, передает 360.ru.
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