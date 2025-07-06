Больше сотни дронов в небе над Россией, в Шереметьево массовая задержка рейсов: карта атак БПЛА 6 июля

В ночь на 6 июля украинская армия атаковала регионы России 120 беспилотниками. Больше всего дронов было выпущено в сторону Брянской области — 30 аппаратов. Всего ВСУ атаковали 10 регионов и акваторию Азовского моря. Кроме того, на фоне угрозы атаки БПЛА с вечера 5 июля в аэропорту Шереметьево в рамках временных ограничений отменили 174 рейса.
Помимо этого, сегодня ночью в Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). Власти посоветовали местным жителям не находиться на открытом пространстве у моря. Позже стало известно о поражении порядка 60 катеров ВСУ. Карта атак беспилотников на 6 июля — в материале URA.RU.
В Новороссийске уничтожили около 60 БЭК
В связи с угрозой применения безэкипажных катеров — именно ими в 2023 году ВСУ пытались атаковать Крымский мост — местным жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности. При срабатывании сигнала «Внимание всем» глава города Андрей Кравченко посоветовал действовать следующим образом: находясь в квартире или доме, не приближаться к окнам — лучше уйти в помещение, окна которого не выходят на морскую сторону, либо укрыться в комнатах, где есть лишь стены. Также категорически не следует находиться на открытых участках вблизи берега.
Кравченко попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями по ситуации. Они будут публиковаться в соцсетях главы города, на официальном сайте администрации, а также транслироваться в эфире радио «Новая Россия» (104 FM) и на телеканале «Новороссийск» (22-я кнопка в сетке кабельных операторов).
По данным главы города, сигнал тревоги был отменен в районе 08:40 по мск, сразу после нормализации обстановки. По данным канала «Радар по всей России — БПЛА, ракеты, самолеты», за ночь в регионе уничтожили около 60 БЭК.
Сводка по ночным атакам ВСУ: уничтожены 120 дронов
По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили 120 украинских дронов. Так, 30 БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской области, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — в небе над Белгородской, 13 — над Тульской областями. Кроме того, еще четыре беспилотника сбили над территорией Калужской области, три — над Ленинградской и по два — над Смоленской и Новгородской областями. В небе над Тверским регионом и акваторией Азовского моря уничтожены по одному БПЛА. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях на земле не приводится.
Смоленский губернатор заявил об 11 сбитых за сутки дронах
В Смоленской области, по данным главы Василия Анохина за сутки система ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ. Он отметил, что атаки происходили в несколько волн днем и ночью. Пострадавших или разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Сейчас ситуация контролируется властями и соответствующими ведомствами.
Отмена и перенос сотен рейсов в Шереметьево
Из-за ночных атак, в московском Шереметьево произошел коллапс. По данным Росавиации, из 174 отмененных рейсов около 80% приходится на авиаперевозчиков группы «Аэрофлот». Кроме того, на более чем два часа задерживается вылет еще 47 рейсов. Для снижения негативных последствий для пассажиров и ускорения их обслуживания в Шереметьево задействовали дополнительно 70 сотрудников, а число единиц техники для наземного обслуживания нарастили до 15 единиц. Также в терминалах аэропорта усилена работа медпунктов и увеличили количество работников, оказывающих помощь пассажирам с ограниченными возможностями. Для семей с детьми на первом этаже терминала B организована работа комнаты матери и ребенка.
В Росавиации подчеркнули, что пассажирам, планирующим вылет из Шереметьево, следует учитывать возможные задержки и быть готовыми к увеличенному времени ожидания. При этом другие аэропорты московского авиаузла — Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжаю работать в штатном режиме.
В ожидании вылета пассажиры начали петь и играть на баянах
В зале ожидания Шереметьево у выхода №104 пассажиры задержанных рейсов устроили музыкальное выступление. Инициатором этого стал один из присутствующих, который начал играть на скрипке. Подобное заметно оживило атмосферу в зале. Позже к нему присоединились другие пассажиры: некоторые из них пели, а один из людей принес баян.
В Удмуртии и Татарстане объявлена воздушная опасность
В Республике Татарстан в 5:16 (по мск) начал действовать режим опасности ударов беспилотников Украины. Позже, в 5:29 (по мск), и в Удмуртии прозвучал этот сигнал, передает telegram-канал «Радар по всей России — БПЛА, ракеты, самолеты».
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